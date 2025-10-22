fechar
As "pontas soltas" antes da indicação do novo ministro do STF

Por Rádio Jornal Publicado em 22/10/2025 às 9:53
Passando a Limpo: Nesta quarta-feira (22), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o advogado, jurista e professor universitário, Lenio Streck, sobre a provável indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF). O diretor de Planejamento do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções de Pernambuco (NTCPE), Wamberto Barbosa, conversa sobre a economia têxtil de Pernambuco. O programa também conta a participação do correspondente em Portugal, Antônio Martins.

