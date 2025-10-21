fechar
A crescente tensão entre EUA e os países latinos

Por Rádio Jornal Publicado em 21/10/2025 às 9:45
Passando a Limpo: Nesta terça-feira (21), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Planejador Financeiro e Especialista em Investimentos, Eduardo Carvalho, sobre a disparada do ouro. A Professora de Relações Internacionais na Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), Flávia Loss de Araújo, conversa sobre a crescente tensão entre EUA e os países latinos.

 

 

