As movimentações partidárias para 2026

Por Rádio Jornal Publicado em 20/10/2025 às 9:51
Passando a Limpo: Nesta segunda-feira (20), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o economista, André Magalhães, sobre o pessimismo dos trabalhadores. O presidente da FAEPE (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco), Pio Guerra, conversa sobre as demandas do agronegócio. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

