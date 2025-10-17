fechar
O futuro das relações entre Brasil e EUA

Por Rádio Jornal Publicado em 17/10/2025 às 11:09
Passando a Limpo: Nesta sexta-feira (17), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o advogado, professor universitário de ciência política e direito constitucional, Rafael Andrew Dantas, sobre o impacto das decisões do STF na vida e cotidiano das pessoas. O economista e professor da ESPM, Jorge Ferreira dos Santos, repercute a 1ª reunião entre chanceleres de Brasil e EUA. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

Rede de trens de passageiros no Nordeste pode virar realidade?

A movimentação das peças para o xadrez eleitoral de 2026

