Lula candidato

Por Rádio Jornal Publicado em 23/10/2025 às 9:52
Passando a Limpo: Nesta quinta-feira (23), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o advogado criminalista e Mestre em Direito, Victor Pontes, sobre a publicação da decisão que condenou Bolsonaro. O Engenheiro Civil especialista em trânsito, Stênio Cuentro, conversa sobre os problemas no trânsito do Recife.

 

As "pontas soltas" antes da indicação do novo ministro do STF

A crescente tensão entre EUA e os países latinos

