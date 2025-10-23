Festival Entre-Ruas celebra as infâncias com programação cultural gratuita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Projeto do Sesc Pernambuco promove oficinas, exposições, colóquio e uma tarde de lazer ao ar livre, com shows, grafite, cinema e brincadeiras.

O cenário cultural das periferias do Recife ganha mais um capítulo com o Projeto "Entre-Ruas: territórios criativos em fluxos periféricos".

Iniciativa do Sesc Pernambuco, neste ano o projeto é volta seu olhar para as infâncias no contexto urbano. A programação inclui oficinas em creches e escolas, espetáculos teatrais, exposições de arte, além de um festival gratuito no Parque da Macaxeira, com entrada gratuita e aberta ao público.

Festival Entre Ruas em Santo Amaro

Até 24 de outubro, as atividades têm sido voltadas para os estudantes das escolas e creches do bairro de Santo Amaro, com “Oficinas para Infâncias”. Na Creche Ana Rosa Falcão de Carvalho, a oficina "Cartografias Brincantes", ministrada pelas artistas Milla Serejo e Melissa Baraúna, usa arte, jogos e brincadeiras para explorar noções de território e direito à cidade.

Na Creche Professor Francisco do Amaral Lopes, o arte-educador Okado do Canal comanda uma Oficina de Breaking, que explora os fundamentos da dança de rua e da cultura hip hop. Já na Escola Sesc da unidade de Santo Amaro, a oficina "Criança e o Meio Urbano", com a urbanista Bela Neves e Jennyfer Paz, integra as crianças, de 6 a 8 anos, ao contexto da cidade de forma lúdica e criativa.

Incentivando também a produção e o intercâmbio de saberes, o Entre Ruas promove a segunda edição do Colóquio Confluências Urbanas, no dia 19 de novembro, a partir das 9h. O encontro será no Teatro Marco Camarotti, no Sesc Santo Amaro, começando pela mesa “Como o saber popular espiralar e o brincar tem a contribuir com o envolvimento nas infâncias?”, com Mãe Janielly, Encantinho do Pina e Maré Sarinho. A partir das 10h30 o tema será “Infância e Juventude na Cidade: arte promovendo a relação de pertença com o território”, com Deny Silva (Histórias em Cena), Palas Camilla (Cine Rua Infantil) e Erickson Marinho.

Na sequência, às 14h, discute-se “Arte e acessibilidade: cultivando o brincar e a criatividade para todas as infâncias”, com Tatiana Naara, Alice Xukuru e Maria do Carmo, do Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães. Encerrando com “A arte e as infâncias no contexto da crise climática”, que se inicia às 15h30, com participação de Mariana Zebone (REC Lab), Victor Moura (Redes do Beberibe), Uh Ibura Aê e Maria Luiza Gonçalves (Clima Queer).

Festival Uma Tarde No Parque acontece na Macaxeira

No dia 25 de outubro, das 14h às 21h, o projeto também contará com o festival “Uma Tarde no Parque". O evento acontecerá no Parque da Macaxeira, Zona Norte do Recife, que irá incluir brinquedos infláveis, festival de bolhas gigantes, ações circenses, banho de mangueira, feirinha gastronômica e sessões de massoterapia.

Haverá também “Oficina de Grafite”, com a artista visual e grafiteira Mila Barros, e apresentações musicais com o grupo de choro do Sesc Santo Amaro, a partir das 16h, Coco Mixidinho do Xambá, às 17h, e "Só pra Rodar", com o cantor e compositor Pochyua Andrade, às 18h30.

Durante o festival, os visitantes também poderão acompanhar a exibição de curtas durante a “Mostra de Cinema de Animação”, a partir das 20h, além da exposição com os resultados da oficina "Criança e o Meio Urbano", realizada pelo Coletivo Lîla.

Arte e cultura no Sesc Casa Amarela

Já neste sábado, dia 26 de outubro, às 16h, o Teatro Capiba do Sesc Casa Amarela recebe o espetáculo infantil "A Ver Estrelas". A peça conta a história de Jonas, um menino solitário que embarca em uma jornada mágica pelo "País do Navegar", descobrindo o poder da imaginação para transformar sua realidade. As entradas são gratuitas e limitadas, podendo ser adquiridas na bilheteria do espaço.

O Sesc Casa Amarela também sedia a exposição Casa Coletiva. São 11 obras de diferentes suportes feitos por artistas visuais da região, unindo a diversidade dos murais com fragmentos das infâncias construindo uma grande “casa” com memórias, experiências e reflexões que exploram essa fase da vida. A exposição segue no local até 26 de fevereiro e a entrada é gratuita, funcionando de segunda à sexta, das 9h às 17h.

Os 11 artistas selecionados participaram das edições de 2023 e 2024 do projeto Entre-Ruas, no qual grafitaram os muros de algumas casas do bairro da Mangabeira. Participam da iniciativa os artistas: Anderson Sang, Arapuá, Arem, Kamu, Lua Lim, Máximo, Naara, Nando Zevê, Nomes, Renna e Thays. A própria unidade do Sesc Casa Amarela também será transformada com uma intervenção artística de Galo de Souza e Teo Armando grafitando os muros externos da unidade.







