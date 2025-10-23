fechar
Pernambuco | Notícia

PRF localiza homem surdo que estava desaparecido há seis dias

O homem de 51 anos desapareceu em João Pessoa na última sexta-feira (17); polícia encontrou ele no Recife e conseguiu contatar a família

Por JC Publicado em 23/10/2025 às 10:20 | Atualizado em 23/10/2025 às 10:21
Agentes conseguiram se comunicar com o homem por meio de sinais
Agentes conseguiram se comunicar com o homem por meio de sinais - Reprodução/PRF

Clique aqui e escute a matéria

Um homem de 51 anos, surdo e com dificuldades de comunicação, foi encontrado na quarta-feira (22) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. Ele estava desaparecido desde o dia 17 de outubro, quando saiu de casa em João Pessoa, capital paraibana.

Resgate

O homem se dirigiu à Delegacia da PRF portando uma carta pedindo ajuda para voltar à rodoviária e chegar em casa. Inicialmente, ele foi atendido com água e alimentação, mas recusou permanecer no terminal de passageiros.

Sem conseguir contato imediato com abrigos ou serviços sociais, os policiais passaram a interpretar gestos e sinais feitos pelo homem, que não sabia ler nem escrever. A partir disso, conseguiram identificar a região próxima à residência dele em João Pessoa.

Leia Também

Reencontro

Com o apoio da PRF na Paraíba, os agentes conseguiram falar com a irmã do homem, que se deslocou ao Recife para buscá-lo. Ela relatou que o irmão estava desaparecido há seis dias e já havia participado de programas de TV locais para tentar encontrá-lo. O reencontro ocorreu na delegacia, e ele foi levado de volta para casa.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Sem estratégia clara, oposição na Alepe abre espaço para governadora usar maioria na casa para derrotar proposições na área de economia
Coluna JC Negócios

Sem estratégia clara, oposição na Alepe abre espaço para governadora usar maioria na casa para derrotar proposições na área de economia
Previsão do tempo: quinta-feira (23) segue com sol e calor em Pernambuco; chuvas fracas se concentram na Zona da Mata
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: quinta-feira (23) segue com sol e calor em Pernambuco; chuvas fracas se concentram na Zona da Mata

Compartilhe

Tags