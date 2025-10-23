PRF localiza homem surdo que estava desaparecido há seis dias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O homem de 51 anos desapareceu em João Pessoa na última sexta-feira (17); polícia encontrou ele no Recife e conseguiu contatar a família

Um homem de 51 anos, surdo e com dificuldades de comunicação, foi encontrado na quarta-feira (22) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. Ele estava desaparecido desde o dia 17 de outubro, quando saiu de casa em João Pessoa, capital paraibana.

Resgate



O homem se dirigiu à Delegacia da PRF portando uma carta pedindo ajuda para voltar à rodoviária e chegar em casa. Inicialmente, ele foi atendido com água e alimentação, mas recusou permanecer no terminal de passageiros.

Sem conseguir contato imediato com abrigos ou serviços sociais, os policiais passaram a interpretar gestos e sinais feitos pelo homem, que não sabia ler nem escrever. A partir disso, conseguiram identificar a região próxima à residência dele em João Pessoa.

Reencontro



Com o apoio da PRF na Paraíba, os agentes conseguiram falar com a irmã do homem, que se deslocou ao Recife para buscá-lo. Ela relatou que o irmão estava desaparecido há seis dias e já havia participado de programas de TV locais para tentar encontrá-lo. O reencontro ocorreu na delegacia, e ele foi levado de volta para casa.

