Previsão do tempo: quinta-feira (23) segue com sol e calor em Pernambuco; chuvas fracas se concentram na Zona da Mata

Sol forte predomina em Pernambuco nesta quinta, com pancadas leves na Zona da Mata e baixos índices de umidade no Sertão. Confira

A quinta-feira (23) será de tempo firme e predomínio de sol em quase todo o estado, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O céu varia entre claro e parcialmente nublado, com chance de chuva fraca isolada apenas nas regiões Metropolitana e Zona da Mata.

No Agreste e Sertão, o calor predomina com baixa umidade, especialmente à tarde. O Inmet destaca que os níveis de umidade podem chegar a 25% no Sertão, exigindo atenção redobrada à hidratação e exposição solar.

Temperaturas pelo estado

No Recife, as temperaturas variam entre 23 °C e 29 °C, com umidade entre 90% e 50%. Em Caruaru, os termômetros marcam mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Na Mata Norte e em cidades como Carpina, a variação é de 22 °C a 31 °C. Em Vitória de Santo Antão, os valores ficam entre 21 °C e 30 °C.

No Sertão, Petrolina tem mínima de 20 °C e máxima de 33 °C, enquanto Serra Talhada chega a 33 °C, com mínima de 17 °C.

