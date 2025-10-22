Previsão do tempo: Quarta-feira (22) será de sol forte em Pernambuco; chuva fraca aparece apenas no Agreste e Sertão
Segundo a Apac e o Inmet, o tempo segue firme em quase todo o estado nesta quarta, com temperaturas elevadas e umidade baixa no interior
O tempo permanece firme na maior parte de Pernambuco nesta quarta-feira (22), segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O céu varia entre claro e parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada no Agreste e no Sertão.
A Apac indica ausência de chuva significativa nas regiões Metropolitana, Mata Norte e Mata Sul. A tendência é de calor durante o dia e noites mais amenas no interior.
Temperaturas pelo estado
No Recife, as temperaturas ficam entre 25 °C e 29 °C, com umidade variando de 90% a 50%. Em Caruaru, no Agreste, os termômetros marcam entre 17 °C e 31 °C, e a umidade do ar oscila entre 90% e 40%.
Na Zona da Mata, cidades como Vitória de Santo Antão e Carpina registram mínimas de 20 °C e máximas de até 32 °C. Já no Sertão, Petrolina tem variação de 19 °C a 26 °C, enquanto Serra Talhada chega a 34 °C, após mínima de 19 °C.
