Orquestra das Pás comemora seus 46 anos neste sábado (25)
Os ingressos custam R$ 40 e 50% do valor arrecadado será destinado às famílias que foram vítimas do desastre ocorrido em Ouro Preto
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Neste sábado (25), a partir das 20h, o Clube das Pás vai realizar uma festa em comemoração ao aniversário da Orquestra das Pás, a programação terá muita música com atrações como o cantor Gilliard, Banda Montreal e muito mais.
Os ingressos custam R$ 40 e podem ser adquiridos no local, 50% do valor arrecadado nos ingressos e no bar serão destinados às famílias que foram vítimas do desastre ocorrido em Ouro Preto, que resultou em dez feridos e duas mortes.
O Diretor Social do Clube das Pás, Álvaro Melo celebra os 46 anos da Orquestra e reafirma a importância de comemorar essa data tão significativa.
“A Orquestra é um verdadeiro patrimônio do Clube, sempre presente em aniversários e festas especiais. Para marcar este momento, trouxemos Gilliard e a Banda Montreal, para que músicos, sócios e frequentadores possam participar e se divertir juntos nesta celebração.”
Orquestra das Pás
A Orquestra das Pás foi fundada em 1979, após a contratação de oito músicos para animar as festas do Clube, que depois de um tempo foram conquistando o público e se tornando uma tradição.
Seu repertório é marcado por canções nostálgicas, que misturam músicas antigas com ritmos contemporâneos, como piseiro, xote, brega recifense, boleros, cumbias, salsas e músicas românticas.
Saiba como assistir aos Videocasts do JC