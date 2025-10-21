fechar
Pernambuco | Notícia

Orquestra das Pás comemora seus 46 anos neste sábado (25)

Os ingressos custam R$ 40 e 50% do valor arrecadado será destinado às famílias que foram vítimas do desastre ocorrido em Ouro Preto

Por Anaís Coelho Publicado em 21/10/2025 às 12:59
Orquestra do Clube das Pás
Orquestra do Clube das Pás - Divulgação

Neste sábado (25), a partir das 20h, o Clube das Pás vai realizar uma festa em comemoração ao aniversário da Orquestra das Pás, a programação terá muita música com atrações como o cantor Gilliard, Banda Montreal e muito mais.

Os ingressos custam R$ 40 e podem ser adquiridos no local, 50% do valor arrecadado nos ingressos e no bar serão destinados às famílias que foram vítimas do desastre ocorrido em Ouro Preto, que resultou em dez feridos e duas mortes.

O Diretor Social do Clube das Pás, Álvaro Melo celebra os 46 anos da Orquestra e reafirma a importância de comemorar essa data tão significativa.

“A Orquestra é um verdadeiro patrimônio do Clube, sempre presente em aniversários e festas especiais. Para marcar este momento, trouxemos Gilliard e a Banda Montreal, para que músicos, sócios e frequentadores possam participar e se divertir juntos nesta celebração.”

Orquestra das Pás

A Orquestra das Pás foi fundada em 1979, após a contratação de oito músicos para animar as festas do Clube, que depois de um tempo foram conquistando o público e se tornando uma tradição.

Seu repertório é marcado por canções nostálgicas, que misturam músicas antigas com ritmos contemporâneos, como piseiro, xote, brega recifense, boleros, cumbias, salsas e músicas românticas.

