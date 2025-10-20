fechar
Pernambuco | Notícia

Recife é a 1ª cidade do Brasil a criar intercâmbio para servidores públicos; veja como vai funcionar

Parceria da Prefeitura do Recife com o Instituto Trajetórias vai oferecer bolsas de estudo e crédito subsidiado para mestrado no exterior

Por JC Publicado em 20/10/2025 às 20:43
A intenção da Prefeitura do Recife é que o conhecimento adquirido no exterior pelo servidor selecionado para o intercâmbio seja aplicado na modernização da máquina pública - LEO MOTTA / ACERVO JC IMAGEM

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta segunda-feira (20), uma parceria inédita para criar o primeiro programa de intercâmbio internacional do Brasil voltado exclusivamente para servidores públicos municipais.

Através de um Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Trajetórias, a gestão vai oferecer bolsas de estudo, descontos e crédito subsidiado para que seus funcionários cursem mestrados em algumas das melhores universidades do mundo.

Entre as instituições parceiras, estão nomes de prestígio como Yale (EUA), University College London (Reino Unido), McGill (Canadá) e Hertie School (Alemanha). A meta inicial é beneficiar cerca de 30 servidores.

O anúncio foi feito pelo prefeito João Campos durante o evento "Conexão Global". "Dia que a gente celebra essa parceria [...] que vai garantir a bolsa de pelo menos 30 servidores públicos da nossa cidade para estudarem nas melhores universidades do mundo, entendendo que a defesa e o fortalecimento do capital humano é de grande relevância", afirmou o prefeito.

O objetivo: trazer conhecimento de volta para a cidade

A iniciativa, segundo a prefeitura, visa qualificar o funcionalismo público em alto nível para que o conhecimento adquirido no exterior seja aplicado na modernização da máquina pública e na melhoria dos serviços prestados à população recifense.

"Valorizar e investir no servidor é fundamental para oferecer à população uma cidade mais inovadora, eficiente e preparada para os desafios", destacou a secretária de Administração, Maíra Fischer.

O Instituto Trajetórias é uma organização sem fins lucrativos, apoiada por fundações como a Lemann, que atua na preparação e apoio financeiro de brasileiros que buscam formação de excelência no exterior. A parceria com o Recife se soma a outras já existentes com governos estaduais.

