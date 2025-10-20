Raquel Lyra apresenta Pernambuco como destino de investimentos da China no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciando mais um dia de agendas na China, a governadora Raquel Lyra participou, nesta segunda-feira (20), de uma reunião estratégica com o Ministério de Comércio da China (MOFCOM), principal agência governamental chinesa responsável por formular e implementar políticas nas áreas de comércio exterior. A reunião foi realizada na sede do Ministério, em Pequim. A chefe do Executivo estadual ainda foi recebida na Câmara de Comércio da China. Ao lado dos integrantes do governo na missão, a gestora estadual apresentou os potenciais de Pernambuco e reforçou o papel do Estado como um hub logístico para importação e exportação de produtos, abrindo novas rotas entre Brasil e China.

"Nossas agendas de trabalho em Pequim tiveram o objetivo de promover o comércio entre Pernambuco e China, através de importação e exportação dos nossos produtos. Na Câmara de Comércio, nós discutimos sobre alimentos e produtos agrícolas, como uva, manga, proteína animal e açúcar, para que possam ser exportados para a China, que é um grande mercado consumidor e tem o Brasil como parceiro comercial. Ainda estivemos no Ministério do Comércio da China, discutindo sobre a criação de uma rota permanente de comércio. Estamos posicionando Pernambuco no centro do mundo e criando novas conexões para que nosso Estado cresça sem deixar ninguém para trás", destacou Raquel Lyra.

Na Câmara de Comércio da China, a comitiva pernambucana apresentou o Complexo Industrial e Portuário de Suape como hub logístico para a importação e exportação de produtos chineses e brasileiros. O encontro reforçou o papel de Pernambuco nas relações entre o Brasil e a China para ampliar a inserção internacional do porto no escoamento de produtos para o mundo.

"Tivemos importantes reuniões bilaterais com empresas que têm interesse em investimento no Porto Suape. Empresas das áreas de energia renovável, combustíveis do futuro, logística, assim como no setor agrícola, produção e transporte de grãos. Foram agendas de trabalho muito produtivas que trarão resultados para Pernambuco", comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.

MISSÃO

A missão internacional do Governo de Pernambuco inclui agendas oficiais na China até o dia 22 de outubro. De 23 a 28, a comitiva segue para a Dinamarca. O objetivo dos encontros com investidores é fortalecer parcerias e atrair investimentos para Pernambuco.

PRISCILA EM PERNAMBUCO

No mês de conscientização sobre o combate ao câncer de mama, a governadora em exercício Priscila Krause entregou, nesta segunda-feira (20), um novo mamógrafo digital ao Hospital Barão de Lucena (HBL), no Recife. O equipamento de última geração, que recebeu um investimento superior a R$ 1,2 milhão, oferece maior precisão nos diagnósticos, garantindo mais agilidade, segurança e eficácia no tratamento das pacientes. Ainda pela manhã, a gestora acompanhou os atendimentos da Carreta da Mulher Pernambucana, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

“A entrega deste mamógrafo é fundamental para que possamos oferecer uma tecnologia de ponta às mulheres que buscam atendimento. Vale destacar que o Governo do Estado vem realizando um investimento significativo na modernização do parque tecnológico dos hospitais. Não apenas mamógrafos, mas diversos outros equipamentos já foram entregues em todas as nossas unidades, desde os seis grandes hospitais até os regionais espalhados pelo interior”, destacou a governadora em exercício Priscila Krause.

Este é um dos sete novos mamógrafos que estão sendo entregues pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Saúde. Com um investimento de R$ 8,7 milhões, os equipamentos serão distribuídos também para os Hospitais Agamenon Magalhães (HAM), Dom Malan (HDM), Belarmino Correia (HRBC), e às Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada (UPAE) de Ouricuri e Salgueiro, além do município de Goiana, que vai receber o aparelho, ampliando a cobertura da saúde no Estado.