Na China, Raquel Lyra lamenta mortes em capotamento de ônibus em Saloá

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Raquel cumpre missão internacional desde o dia 14, mas informou estar em contato com governadora em exercício Priscila Krause desde a sexta-feira

Clique aqui e escute a matéria

A governadora Raquel Lyra (PSD) lamentou publicamente a morte das vítimas do capotamento de um ônibus ocorrido na BR-423, entre os municípios de Saloá e Paranatama, no Agreste de Pernambuco, na noite da última sexta-feira (18).

Em missão oficial na China desde o último dia 14, ela se pronunciou pelas redes sociais na tarde deste sábado (18), prestando solidariedade aos familiares das 17 pessoas que perderam a vida no sinistro.

"Neste momento de dor, quero me solidarizar às famílias enlutadas que perderam seus entes no acidente na BR-423, em Saloá, no Agreste. Infelizmente, a tragédia vitimou 17 pessoas e deixou vários feridos. Desde o primeiro instante da notícia, permaneci, daqui da China, em contato com a governadora em exercício Priscila Krause. Agora, rezo para que Deus dê o conforto necessários às famílias das vítimas."

Na noite do acidente, poucas horas após o capotamento, a governadora já havia informado estar acompanhando os desdobramentos do caso

"Mesmo de longe a gente segue acompanhando Pernambuco. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o tombamento de um ônibus na Serra dos Ventos, em Saloá. As equipes estão trabalhando para atender todos os que precisarem de socorro", escreveu.

Mais cedo, a governadora em exercício, Priscila Krause (PSD), também se pronunciou pelas redes sociais.

"Minha solidariedade e orações estão com as famílias das vítimas, especialmente aquelas que vieram da Bahia e de Minas Gerais. Desde o momento do acidente, Pernambuco está mobilizado no acolhimento e atendimento às vítimas e seus familiares. Desde a madrugada mantenho contato com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o de Minas, Romeu Zema, para alinhamento das ações e apoio entre os estados", disse Priscila.

O presidente Lula também se manifestou nas redes sociais na tarde deste sábado (18). "Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor", escreveu.

Sinistro com ônibus em Saloá

O veículo retornava para a Bahia após uma excursão ao polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a contramão, colidiu em rochas às margens da rodovia, retornou à pista e atingiu um barranco de areia antes de tombar.

A corporação informou ainda que alguns passageiros foram arremessados para fora do ônibus, o que indica a possibilidade de que não estivessem utilizando cinto de segurança.

Em coletiva realizada neste sábado (18), a Secretaria de Defesa Social (SDS) confirmou 17 mortes. Dez corpos já foram identificados, enquanto os demais aguardam confirmação por meio de impressões digitais.