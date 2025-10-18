Na China, Raquel Lyra lamenta mortes em capotamento de ônibus em Saloá
Raquel cumpre missão internacional desde o dia 14, mas informou estar em contato com governadora em exercício Priscila Krause desde a sexta-feira
Clique aqui e escute a matéria
A governadora Raquel Lyra (PSD) lamentou publicamente a morte das vítimas do capotamento de um ônibus ocorrido na BR-423, entre os municípios de Saloá e Paranatama, no Agreste de Pernambuco, na noite da última sexta-feira (18).
Em missão oficial na China desde o último dia 14, ela se pronunciou pelas redes sociais na tarde deste sábado (18), prestando solidariedade aos familiares das 17 pessoas que perderam a vida no sinistro.
"Neste momento de dor, quero me solidarizar às famílias enlutadas que perderam seus entes no acidente na BR-423, em Saloá, no Agreste. Infelizmente, a tragédia vitimou 17 pessoas e deixou vários feridos. Desde o primeiro instante da notícia, permaneci, daqui da China, em contato com a governadora em exercício Priscila Krause. Agora, rezo para que Deus dê o conforto necessários às famílias das vítimas."
Na noite do acidente, poucas horas após o capotamento, a governadora já havia informado estar acompanhando os desdobramentos do caso
"Mesmo de longe a gente segue acompanhando Pernambuco. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o tombamento de um ônibus na Serra dos Ventos, em Saloá. As equipes estão trabalhando para atender todos os que precisarem de socorro", escreveu.
Mais cedo, a governadora em exercício, Priscila Krause (PSD), também se pronunciou pelas redes sociais.
"Minha solidariedade e orações estão com as famílias das vítimas, especialmente aquelas que vieram da Bahia e de Minas Gerais. Desde o momento do acidente, Pernambuco está mobilizado no acolhimento e atendimento às vítimas e seus familiares. Desde a madrugada mantenho contato com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o de Minas, Romeu Zema, para alinhamento das ações e apoio entre os estados", disse Priscila.
O presidente Lula também se manifestou nas redes sociais na tarde deste sábado (18). "Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor", escreveu.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Sinistro com ônibus em Saloá
O veículo retornava para a Bahia após uma excursão ao polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a contramão, colidiu em rochas às margens da rodovia, retornou à pista e atingiu um barranco de areia antes de tombar.
A corporação informou ainda que alguns passageiros foram arremessados para fora do ônibus, o que indica a possibilidade de que não estivessem utilizando cinto de segurança.
Em coletiva realizada neste sábado (18), a Secretaria de Defesa Social (SDS) confirmou 17 mortes. Dez corpos já foram identificados, enquanto os demais aguardam confirmação por meio de impressões digitais.