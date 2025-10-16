fechar
Na China, Raquel Lyra realiza reunião com o corpo consular do Brasil em Sichuan

Até o dia 22 de outubro, a comitiva pernambucana, liderada pela governadora, participa de compromissos na China, com visitas a empresas

Por JC Publicado em 16/10/2025 às 16:41 | Atualizado em 16/10/2025 às 16:43
A gestora presenteou os anfitriões com uma peça artesanal de Miguel Borges e o passaporte turístico de Pernambuco
A gestora presenteou os anfitriões com uma peça artesanal de Miguel Borges e o passaporte turístico de Pernambuco - DIVULGAÇÃO

Em primeira agenda em Chengdu, capital da província de Sichuan, na China, a governadora Raquel Lyra teve uma reunião com o corpo consular do Brasil em Sichuan. A comitiva foi recebida pelo cônsul-geral em exercício do Brasil em Chengdu, Durval Barros, a cônsul-geral adjunta Carla Chelotti e o vice-cônsul Luís Marques. Durante o encontro, os grupos trocaram impressões e discutiram parcerias que serão anunciadas durante a missão internacional.

A gestora presenteou os anfitriões com uma peça artesanal de Miguel Borges e o passaporte turístico de Pernambuco. "O Consulado do Brasil em Chengdu é um importante parceiro na construção de projetos sólidos. Já temos muitas novidades para anunciar em breve, que estão sendo construídas desde o início do nosso governo. Além de Chengdu, nós ainda cumpriremos agendas de trabalho nas cidades de Qingdao, Pequim e Xangai. Então, agradeço a receptividade de todo o corpo consular na nossa chegada", destacou Raquel Lyra.

MISSÃO

Recepcionando a chefe do Executivo estadual, o cônsul-geral em exercício do Brasil em Chengdu, Durval Barros, destacou os laços de fraternidade entre a China e Pernambuco. “Sichuan teve o bom gosto e o bom senso de acolher e abraçar Pernambuco e esta fraternidade é um vínculo que marcará e dinamizará a vida dos envolvidos. O Consulado Geral do Brasil tem a honra de dar boas-vindas à governadora Raquel Lyra e à delegação aqui no coração da China, com a esperança de que leve ótimas recordações”, afirmou.

"Nesse primeiro encontro, nós tivemos a oportunidade de apresentar a missão que iremos cumprir nesses próximos dias. Esta primeira agenda foi importante para discutir sobre as potencialidades dos próximos projetos que serão executados a partir dessa importante parceria", comentou o secretário da Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais, João Salles.

Até o dia 22 de outubro, a comitiva pernambucana, liderada pela governadora, participa de compromissos na China, com visitas a grandes empresas voltadas a investimentos em energia e mobilidade, participa de ações bilaterais, e de seminários com investidores. De 22 a 28 de outubro, a missão segue para a Dinamarca, onde a governadora cumpre agendas em Copenhague e Sønderborg para se reunir com representantes de companhias como a APM Terminals e Maersk.

Integram a comitiva do Governo de Pernambuco os secretários estaduais Guilherme Cavalcanti (Desenvolvimento Econômico) e André Teixeira Filho (Mobilidade e Infraestrutura) e as secretárias executivas Rayane Aguiar (Relações Internacionais) e Daniella Brito (Imprensa).

