Raquel Lyra assina empréstimo de R$ 1,4 bilhão e dispara contra oposição: 'trabalhem a favor de Pernambuco'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Novo crédito será destinado a projetos como o Arco Metropolitano; assinatura foi feita antes de Raquel embarcar para missão na China e na Dinamarca

Clique aqui e escute a matéria

A governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou que há lideranças políticas que “torcem contra” o governo e cobrou postura dos oposicionistas que têm mandato para representar Pernambuco.

A declaração foi dada no Palácio do Campo das Princesas, na manhã desta terça-feira (14), durante a assinatura de dois contratos de operações de crédito com o Banco do Brasil, no valor de R$ 1,4 bilhão, que serão destinados a obras que incluem o Arco Metropolitano.

"Tem muita gente que até torce contra. Quem tá torcendo contra eu peço para ajudar Pernambuco, especialmente quem tem mandato delegado pelo povo do nosso estado. Quem tem mandato do povo de Pernambuco precisa trabalhar a favor de Pernambuco, e é pra isso que a gente está aqui", declarou.

Leia Também Em discurso no Senado, Raquel Lyra critica governos anteriores sobre educação infantil

Acompanhada de deputados da base governista, Raquel Lyra também assinou um pacote de ordens de serviço para execução de obras como a Maternidade de Ouricuri, no Sertão do Araripe, e os Complexos da Polícia Científica nos municípios de Petrolina, Garanhuns e Ouricuri.

A governadora destacou que a atual gestão deve encerrar 2025 com o maior volume de investimentos dos últimos anos.

"A gente vai finalizar 2025 com R$ 5 bilhões de investimentos realizados em Pernambuco. Nos últimos oito anos que antecederam o nosso governo, a média de execução era de algo em torno de R$ 1,3 a R$ 1,5 bilhões, chegando ao máximo em 2022, quando foi algo em torno de 3,5 bi. Chegaremos esse ano em 5 [bilhões], e fecharemos o ano que vem na administração direta com mais de R$ 11 bilhões de investimentos, sem contar com os investimentos que a Compesa, Porto de Suape, Porto do Recife e a Copergás vêm realizando", afirmou Lyra.

Missão internacional



A assinatura do novo crédito foi feita antes de Raquel Lyra embarcar para uma missão internacional com agendas oficiais na China e na Dinamarca. O objetivo é atrair novos investimentos, fortalecer parcerias tecnológicas e inserir Pernambuco na rota da economia verde. Durante o período da viagem, a vice-governadora Priscila Krause (PSD) assume o comando do Executivo estadual.

Entre os dias 14 e 22 de outubro, a comitiva estará na China, com compromissos nas cidades de Chengdu, Pequim e Xangai. A agenda inclui visitas a empresas dos setores de energia, mobilidade e logística, além de encontros bilaterais e participação em seminários com investidores.

A partir do dia 22 até 28 de outubro, a missão segue para a Dinamarca, com atividades em Copenhague e Sønderborg. No país, a governadora visitará a APM Terminals e a Maersk, que anunciaram cerca de R$ 2 bilhões em investimentos para a implantação de um novo terminal de contêineres em Suape.

Também está prevista visita à European Energy, responsável por outro investimento de R$ 2 bilhões na instalação de uma planta de combustível sustentável (E-metanol), a primeira da América Latina, com produção destinada ao abastecimento dos navios da Maersk.

Raquel estará acompanhada por uma comitiva composta pelos secretários João Salles (Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais), Guilherme Cavalcanti (Desenvolvimento Econômico), André Teixeira Filho (Mobilidade e Infraestrutura) e Rodolfo Costa Pinto (Comunicação).

Também integram a delegação o presidente do Complexo Industrial e Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto — apenas na etapa da Dinamarca — e as secretárias-executivas Rayane Aguiar (Relações Internacionais) e Daniela Britto (Imprensa).