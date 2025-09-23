Raquel Lyra fará viagem institucional à Dinamarca e à China em busca de investimentos para Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Governadora viajará no mês de outubro para participar de encontros voltados à atração de parcerias e oportunidades econômicas para o estado

Clique aqui e escute a matéria

A governadora Raquel Lyra realizará uma viagem institucional à Dinamarca e à China entre os dias 14 e 28 de outubro de 2025.

A agenda incluirá encontros voltados à atração de investimentos, com o objetivo de fortalecer parcerias internacionais e ampliar oportunidades econômicas para o estado.

A lista de compromissos oficiais e a comitiva que acompanhará a governadora ainda não foram divulgadas pelo Palácio do Campo das Princesas.

Durante a viagem, a vice-governadora Priscila Krause (PSD) deverá assumir o governo do estado.

Na última segunda-feira (22), Raquel Lyra enviou ofício à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) solicitando autorização para deixar o estado no período.

De acordo com a Constituição Estadual, o chefe do Executivo não pode se ausentar do estado por período superior a 15 dias sem autorização da Casa de Joaquim Nabuco, sob pena de perder o cargo.

O ofício foi endereçado ao presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB), e publicado no Diário Oficial do Legislativo desta terça-feira (23).

A última viagem institucional internacional da governadora ocorreu em maio, quando ela participou do Brazilian Week, evento que reuniu autoridades, investidores e lideranças empresariais para discutir oportunidades de negócios.