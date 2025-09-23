Raquel Lyra fará viagem institucional à Dinamarca e à China em busca de investimentos para Pernambuco
Governadora viajará no mês de outubro para participar de encontros voltados à atração de parcerias e oportunidades econômicas para o estado
A governadora Raquel Lyra realizará uma viagem institucional à Dinamarca e à China entre os dias 14 e 28 de outubro de 2025.
A agenda incluirá encontros voltados à atração de investimentos, com o objetivo de fortalecer parcerias internacionais e ampliar oportunidades econômicas para o estado.
A lista de compromissos oficiais e a comitiva que acompanhará a governadora ainda não foram divulgadas pelo Palácio do Campo das Princesas.
Durante a viagem, a vice-governadora Priscila Krause (PSD) deverá assumir o governo do estado.
Na última segunda-feira (22), Raquel Lyra enviou ofício à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) solicitando autorização para deixar o estado no período.
De acordo com a Constituição Estadual, o chefe do Executivo não pode se ausentar do estado por período superior a 15 dias sem autorização da Casa de Joaquim Nabuco, sob pena de perder o cargo.
O ofício foi endereçado ao presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB), e publicado no Diário Oficial do Legislativo desta terça-feira (23).
A última viagem institucional internacional da governadora ocorreu em maio, quando ela participou do Brazilian Week, evento que reuniu autoridades, investidores e lideranças empresariais para discutir oportunidades de negócios.