Governo muda marca de Suape para transformá-la em ferramenta de apresentação do complexo de Pernambuco no mercado internacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Aos 47 anos, o Complexo Portuário de Suape está apresentando sua nova marca. É um esforço de tornar mais moderna sua identidade visual no mercado internacional substituindo o verde estilizado num design próximo ao Yin e Yang (conceito do taoismo que expõem a dualidade de tudo que existe no universo) sobre o qual a marca anterior formava a letra S esticada, por um novo conceito criado pela designer Bel Andrade Lima, a pedido da agência Blackninja que ancorou o Sol da bandeira de Pernambuco sobre fundo azul rodeado por um conjunto de oito setas representando o movimento de entrada e saída de mercadorias.



O objetivo, entretanto, é bem maior do que a materialização de um posicionamento mais firme que projete a companhia para o futuro. Na verdade, a proposta é ajudar a resolver um velho problema de Suape ao longo dos anos, que é o de não conseguir se tornar reconhecido internacionalmente, mesmo no setor naval.



Governadores



Isso é verdade, embora não seja culpa da marca. Mesmo Suape ter sido uma construção de rigorosamente todos os governadores de Pernambuco desde que Eraldo Gueiros Leite, que o criou (e que lhe legou o nome), até Raquel Lyra



Mas Suape tem mesmo uma enorme dificuldade de mostrar seu potencial como terminal portuário e sua infraestrutura para atração de empreendimentos industriais já existentes e com licenciamento ambiental aprovado.



Porto foi punido



Talvez porque tenha enfrentado problemas decorrentes da condição de um porto público. E, em alguns momentos, estar subordinado a decisões federais em governos cujo governador não estava alinhado, como foi o caso do governo Dilma Rousseff.



Em 2013, ela retirou a capacidade de autodeterminação do porto e transferiu para o âmbito federal, incluindo as responsabilidades das licitações portuárias. O que obrigava suas decisões de investimentos a serem subordinadas à Antaq, imbróglio que somente foi devolvido no final de 2022.



Presidente do Conselho de Suape , Paulo Sales foi quem pediu uma nova marca para Suape. - Divulgação

Atualizar marca



A decisão de atualizar a nova marca, portanto vem da esteira da proposta de que ela seja uma ferramenta de trabalho a ser usada a partir de agora no mercado internacional uma vez que Suape está recebendo novos investimentos internacionais como a planta de e-metanol da European Energy e um novo terminal de contêineres da APM Terminals, uma subsidiária brasileira da gigante Maersk que vai operar um Terminal de Uso Privado (TUP), ao lado do Estaleiro Atlântico Sul.



Suape também terá contrato entre a OnCorp e uma multinacional para o afretamento de uma Unidade Flutuante de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito (FSRU) no Complexo Industrial Portuário de Suape.

E isso provoca reflexos como os da construção do Trem II da Refinaria Abreu e Lima e da finalização da dragagem do cais interno após o exterior que vão permitir melhor posicionamento no mercado para operação de supernavios.



Conselheiro pediu



A construção da nova marca foi uma solicitação do presidente do Conselho de Administração de Suape, Paulo Sales. E ontem, ao apresentá-la, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, revelou que no desenvolvimento da pesquisa do histórico foi possível identificar que a antiga foi criada como uma colaboração de uma funcionária do próprio complexo. O que confirma o comprometimento dos seus servidores com a companhia.



Mas para a governadora Raquel Lyra criar uma nova identidade visual para a principal aposta no desenvolvimento infraestrutural de Pernambuco em quase 50 anos é um reposicionamento do próprio complexo no mercado global. E mais ainda uma forma de apresentá-lo como um equipamento pronto para receber investimentos de classe mundial imediatamente.

É a primeira vez na história da estatal que é realizado um estudo de rebranding - DIVULGAÇÃO

Para o investidor



Segundo a governadora, Raquel Lyra, uma nova apresentação serve para demonstrar ao investidor que ele pode acelerar sua decisão de se instalar em Pernambuco dentro de um complexo cuja infraestrutura está disponível. E isso é um produto que poucos estados têm.



Claro que não será uma nova marca, mais moderna e concebida dentro de um padrão que está presente na maioria dos portos ao redor do mundo, que pode reposicionar o porto e fazer sua conexão com o complexo dentro de uma nova realidade a partir de 2032, quando o sistema de incentivos fiscais deixar de ser um atrativo.



Capturar projetos



Mas ajuda. Embora isso só reforça a necessidade de o governo trabalhar mais para capturar novos empreendimentos de grande porte e que sejam estratégicos para onde Pernambuco deseja estar.



E sempre é bom lembrar. Quando a então Jeep (atual Starlantis) decidiu construir sua planta automotiva no Nordeste, a primeira opção foi Suape pela sua conexão com um porto. E ela só foi para Goiânia porque as condições geográficas eram muito mais interessantes que a vizinhança do complexo.



Sítio habilitado



Quando a Petrobras decidiu implantar a Refinaria Abreu e Lima, foram as condições já existentes em Suape e sua ligação com serviços necessários à recepção e escoamento de grandes volumes de derivados de petróleo já existentes no porto que fizeram a diferença na escolha do local já testado no seu grande parque de tancagem.



Assim como a captura do projeto do Estaleiro Atlântico Sul, no segundo governo Jarbas Vasconcelos só se viabilizou porque, além de um porto, Suape tinha área e retroárea capazes de receber o projeto e contava com todas as aprovações ambientais.



Maior diferencial



Tudo isso hoje é história. Mas só comprova o diferencial de se ter um complexo como ferramenta de alavancagem de investimentos de grande porte. Mas isso só aumenta o desafio do governo de Pernambuco em tratar de Suape como um equipamento de classe mundial e pensar nele como uma coisa grande.

Até porque nenhum outro porto público do Brasil tem as condições de entrega das demandas imediatas como ele.

Dragagem do porto do Recife. - Divulgação

Mecanismo para dragagem do porto do Recife



O presidente do Porto do Recife, Paulo Nery, esclarece a coluna o procedimento burocrático para que o Ministério dos Portos e Aeroportos transfira os R$ 100 milhões que serão usados na dragagem do terminal da capital pernambucana anunciados nesta sexta-feira (19) pelo ministro dos Transportes, Silvio Costa Filho, e a governadora Raquel Lyra.



Segundo Nery, o Porto do Recife está estreando os ajustes no projeto básico para que o processo começe com a sua inclusão na plataforma transfere.gov do governo federal. Com isso, será lançado o edital para o projeto executivo e de execução de obra . Um outro projeto relacionado à fiscalização também será licitado, com isso serão repassados para a empresa vencedora os R$ 55 milhões iniciais que serão gastos na primeira parte do contrato e a seguir os demais R$ 45 milhões. A expectativa de Paulo Nery é que as obras começem já no início de 2026.

Superintendência do Meio Ambiente do Ceará emitiu a Licença de instalação para a Dessal, a primeira grande empresa de dessalinização de água do mar do Nordeste em Fortaleza - Divulgaçao

Dessalinização



Agora é oficial. A Superintendência do Meio Ambiente do Ceará emitiu a Licença de instalação para a Dessal, a primeira grande empresa de dessalinização de água do mar do Nordeste em Fortaleza. Mas não antes de 65 condicionantes pela Semace para aprovação da Licença de Instalação, a maioria já esperada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará.



O projeto da Dessal é uma PPP com duração de 30 anos da empresa Águas de Fortaleza num valor total de R$3,1 bilhões que serão aplicados em investimentos, operação e manutenção e fornecimento de água potável nos reservatórios.



Grande polêmica



Entretanto ela foi objeto de uma grande polêmica pois sua estrutura inicial de captação de água marinha encontra-se a 567 metros de distância dos cabos submarinos que atende a 95% da entrada de dados de internet no Brasil uma distância maior que a recomendação do Internacional Cable Protection Committee (ICPC), órgão que atua na proteção de cabos submarinos e de infraestruturas subaquáticas no mundo todo. O que levou a três anos de debates.



Brasil jogador



O Brasil completa neste mês de setembro nove meses de mercado regulado de iGaming e apostas de quota fixa, desde a entrada em vigor da lei em 1º de janeiro de 2025. Nesse período, segundo a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), 78 operadores já foram licenciados para atuar no país, com 17,7 milhões de apostadores registrados e mais de 15 mil sites ilegais bloqueados. Essa transição fortaleceu a proteção ao jogador, reduziu a presença de plataformas não licenciadas e estabeleceu as bases para um mercado de alto crescimento.



House de Vendas



Nesta quinta-feira (25) o Comitê de Vendas e Mercado da Ademi-PE promove workshop sobre "House de Vendas", modelo em que a incorporadora cria e gerencia a própria equipe de vendas. Com o tema "Sua incorporadora precisa de uma House de Vendas?", o evento, que acontece na sede do Sinduscon-PE, das 8h às 13h, terá a apresentação do sócio-diretor da VMV Group, Marcelo Volker.



IEL de talentos



Nesta quarta-feira, o IEL-PE promove, na Casa da Indústria, a etapa regional do Prêmio IEL de Talentos, premiação consolidada como uma das maiores iniciativas nacionais de valorização da inovação, dos estágios e da qualificação profissional. Este ano, Pernambuco foi destaque com 60 inscrições. A nacional acontece em dezembro pela primeira vez no Recife.



ABC Habitação



A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco e suas empresas coligadas, Cehab e Perpart, foram premiadas com o Selo de Mérito da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC Habitação), a principal entidade do país dedicada à habitação de interesse social.



A Seduh ficou com a Melhoria da Gestão da Habitação de Interesse Social (HIS) com o projeto Cheque Esperança, que tem como objetivo solucionar o problema dos chamados “prédios caixão”, construções condenadas com risco de desabamento.



ExpoKids Festa



Começou nesta segunda-feira (22) no Shopping Patteo Olinda a ExpoKids Festa Entre Elas, um evento totalmente voltado para o universo infantil. Durante quatro dias – segunda, terça, quarta e quinta – o térreo do mall será transformado em um espaço lúdico e cheio de inspiração para quem está planejando festas de aniversário para crianças.



Porcos e aves



A Sicredi Centro Pernambucana participa da 9ª Feira de Avicultura e Suinocultura do Nordeste, de hoje (23) a quinta-feira (25) em Caruaru/PE. O encontro do setor no Nordeste reúne produtores, empresários, técnicos, instituições e marcas ligadas à avicultura, suinocultura e demais cadeias produtivas do agro, além do 3º Simpósio Nordestino de Avicultura e Suinocultura, proporcionando networking qualificado e fomentando parcerias estratégicas.



Roberto Carlos fara publicidade do Banco Mercantil - Divulgação

Roberto Carlos



Não é só o filósofo Leandro Karnal que faz propaganda de banco como ele fez do Bradesco. Ninguém menos que o Rei Roberto Carlos está estrelando desde esta segunda-feira (22) a campanha do Banco Mercantil, uma instituição financeira voltada ao público 50+ com foco no segmento de cartões e no reforço de sua marca junto aos clientes sob o slogan “O banco de quem sabe viver”. e fortalecer o posicionamento institucional.



O Rei apresenta o novo Cartão Mercantil Diamante, com benefícios premium, algo incomum para cartões consignados, incluindo o Meu+. A trilha sonora escolhida é a música “É preciso saber viver”, gravada por Roberto em 1974 e composta por ele e seu parceiro e amigo, Erasmo Carlos (1941-2022).



Samira Pavesi



A artista visual capixaba Samira Pavesi, que já presidiu o Recife Convention durante três anos, apresenta um projeto especial para o público pernambucano com a sua primeira exposição individual na cidade, com 40 obras inéditas selecionadas com curadoria de Steve Coimbra. Intitulada “O que ecoa por entre vazios”, a vernissage será no dia 2 de outubro. A visitação é gratuita e segue de 3 a 30 de outubro, de quarta a domingo, das 11h às 20h, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu.