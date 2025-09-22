Suape se reinventa com nova marca e mira em futuro global
A mudança, que vai muito além de um simples redesenho, reflete um reposicionamento estratégico do complexo para se destacar no mercado
Clique aqui e escute a matéria
O Complexo Industrial Portuário de Suape, um dos principais motores econômicos de Pernambuco, anunciou nesta segunda-feira (22) uma completa modernização de sua identidade visual. O rebranding, que marca um novo ciclo de desenvolvimento para o porto-indústria, foi apresentado em um evento no Recife que contou com a presença de autoridades, empresários e especialistas do setor.
A mudança, que vai muito além de um simples redesenho, reflete um reposicionamento estratégico do complexo para se destacar no mercado nacional e internacional. Com 46 anos de história, Suape se projeta agora como um polo de atração de negócios, focado em desenvolvimento sustentável, inovação e transição energética.
A governadora Raquel Lyra destacou o momento de transformação: "É um movimento que vai além do nosso estado, voltado para o Brasil e o mundo. Estamos vivendo um novo momento, marcado pela chegada de investimentos estruturadores, como a dragagem do canal, a requalificação do molhe e a retomada da Refinaria Abreu e Lima".
O presidente do Conselho de Administração de Suape, Paulo Sales, reforçou que a nova marca é um "chamamento à ação" e que a intenção é "mostrar a grandiosidade do complexo", gerando um "grande orgulho aos pernambucanos".
Uma identidade que olha para o futuro
O estudo de rebranding, conduzido pela agência Blackninja e que levou 10 meses para ser concluído, buscou na própria história de Suape as bases para o novo conceito. A identidade visual, assinada pela designer pernambucana Bel Andrade Lima, busca equilibrar as raízes locais com a ambição global.
O novo logotipo, que traz o sol da bandeira de Pernambuco, simboliza a força do povo e a pujança do polo de desenvolvimento. A cor predominante, que antes era o verde, agora é o azul, a mesma tonalidade da bandeira do estado. A mudança representa a conexão de Suape com os portos globais e a movimentação contínua de um centro de chegadas e partidas.
Investimentos e conquistas recentes
A nova fase do complexo vem acompanhada de importantes avanços e projetos já em andamento. A dragagem do canal interno, com investimento de R$ 217 milhões em parceria com o governo federal, é um dos destaques. A obra elevará a profundidade para 16,2 metros, permitindo a atracagem de navios de grande porte, com até 366 metros de comprimento. Com isso, Suape terá o maior calado operacional para navios de contêineres entre os portos públicos do Brasil.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além da dragagem, Suape tem atraído aportes significativos:
Transição energética: Contratos homologados com a European Energy e a GoVerde, com investimentos que somam cerca de R$ 2 bilhões.
Indústria farmacêutica: Expansão da fábrica do Aché Laboratórios, com um aporte de R$ 267 milhões, e tratativas avançadas para a instalação de uma unidade da Blau Farmacêutica, com investimento previsto de R$ 1 bilhão.
Infraestrutura portuária: Obras em andamento do terminal de contêineres da APM Terminals, com R$ 1,6 bilhão na primeira fase.
A nova identidade visual já está presente em todo o complexo, de forma sincronizada com o lançamento oficial.