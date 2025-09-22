Suape se reinventa com nova marca e mira em futuro global

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A mudança, que vai muito além de um simples redesenho, reflete um reposicionamento estratégico do complexo para se destacar no mercado

O Complexo Industrial Portuário de Suape, um dos principais motores econômicos de Pernambuco, anunciou nesta segunda-feira (22) uma completa modernização de sua identidade visual. O rebranding, que marca um novo ciclo de desenvolvimento para o porto-indústria, foi apresentado em um evento no Recife que contou com a presença de autoridades, empresários e especialistas do setor.

A mudança, que vai muito além de um simples redesenho, reflete um reposicionamento estratégico do complexo para se destacar no mercado nacional e internacional. Com 46 anos de história, Suape se projeta agora como um polo de atração de negócios, focado em desenvolvimento sustentável, inovação e transição energética.

A governadora Raquel Lyra destacou o momento de transformação: "É um movimento que vai além do nosso estado, voltado para o Brasil e o mundo. Estamos vivendo um novo momento, marcado pela chegada de investimentos estruturadores, como a dragagem do canal, a requalificação do molhe e a retomada da Refinaria Abreu e Lima".

O presidente do Conselho de Administração de Suape, Paulo Sales, reforçou que a nova marca é um "chamamento à ação" e que a intenção é "mostrar a grandiosidade do complexo", gerando um "grande orgulho aos pernambucanos".

Uma identidade que olha para o futuro



O estudo de rebranding, conduzido pela agência Blackninja e que levou 10 meses para ser concluído, buscou na própria história de Suape as bases para o novo conceito. A identidade visual, assinada pela designer pernambucana Bel Andrade Lima, busca equilibrar as raízes locais com a ambição global.

O novo logotipo, que traz o sol da bandeira de Pernambuco, simboliza a força do povo e a pujança do polo de desenvolvimento. A cor predominante, que antes era o verde, agora é o azul, a mesma tonalidade da bandeira do estado. A mudança representa a conexão de Suape com os portos globais e a movimentação contínua de um centro de chegadas e partidas.

Investimentos e conquistas recentes



A nova fase do complexo vem acompanhada de importantes avanços e projetos já em andamento. A dragagem do canal interno, com investimento de R$ 217 milhões em parceria com o governo federal, é um dos destaques. A obra elevará a profundidade para 16,2 metros, permitindo a atracagem de navios de grande porte, com até 366 metros de comprimento. Com isso, Suape terá o maior calado operacional para navios de contêineres entre os portos públicos do Brasil.

Além da dragagem, Suape tem atraído aportes significativos:

Transição energética: Contratos homologados com a European Energy e a GoVerde, com investimentos que somam cerca de R$ 2 bilhões.

Indústria farmacêutica: Expansão da fábrica do Aché Laboratórios, com um aporte de R$ 267 milhões, e tratativas avançadas para a instalação de uma unidade da Blau Farmacêutica, com investimento previsto de R$ 1 bilhão.

Infraestrutura portuária: Obras em andamento do terminal de contêineres da APM Terminals, com R$ 1,6 bilhão na primeira fase.

A nova identidade visual já está presente em todo o complexo, de forma sincronizada com o lançamento oficial.