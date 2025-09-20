fechar
Economia | Notícia

Governo de Pernambuco abre chamada pública para contratar operação de crédito de R$ 1,5 bilhão

Projeto passou por 6 meses de impasses na Alepe e tem como obras previstas a duplicação da BR-232 de São Caetano a Belo Jardim e o Arco Metropolitano

Por JC Publicado em 20/09/2025 às 11:48
Licitação do governo de Pernambuco prevê R$ 120 milhões para publicidade institucional - Yacy Ribeiro/ Secom

O Governo de Pernambuco abriu, neste sábado (20), uma chamada pública voltada a instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional para a contratação de operações de crédito no valor de R$ 1,513 bilhão.

O objetivo é selecionar a proposta da instituição que ofertar as melhores condições financeiras na captação dos recursos.

A gestão estadual está apta para contratar o empréstimo após a aprovação da Assembleia Legislativa  de Pernambuco (Alepe) do Projeto de Lei nº 2992/2025 e a sanção da lei que trata da autorização para a captação dos recursos.

O projeto passou por seis meses de impasses e havia sido pautado inicialmente com o substitutivo nº2, de autoria do deputado Waldemar Borges (MDB), relator da pauta, que alterava o texto original e obrigava o governo a destinar metade dos recursos a projetos indicados pelos municípios e exigia uma divulgação da aplicação dos recursos em local específico no Portal da Transparência.

No entanto, a base governista da Casa derrubou os dois substitutivos e votou o texto original enviado pela gestão estadual.

Entre as medidas previstas para aplicação dos recursos, estão as obras de duplicação da BR-232 de São Caetano até Belo Jardim, e o Arco Metropolitano.

“Vamos buscar a operação financeira mais vantajosa para Pernambuco e assim tirar do papel projetos e obras importantes para o povo pernambucano nas mais diversas áreas. A captação e a utilização desses recursos serão feitas com base em um planejamento muito bem elaborado, que tem como alicerce principal a transparência no uso dos recursos públicos”, afirmou a governadora Raquel Lyra (PSD).

