Pedido de empréstimo de R$ 1,5 bilhão do governo Raquel Lyra é aprovado na Alepe; Governistas aprovaram texto original

Entre as obras contempladas pelos recursos do empréstimo aprovado nesta terça-feira (9), estão a duplicação da BR-232 e o Arco Metropolitano

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou, nesta terça-feira (9), em primeira discussão, a autorização para o Governo de Pernambuco contrair empréstimo no valor de R$ 1,51 bilhão.

Entre as medidas previstas para aplicação dos recursos, estão as obras de duplicação da BR-232 de São Caetano até Belo Jardim, e o Arco Metropolitano.

Inicialmente, o projeto havia sido pautado com o substitutivo nº2, de autoria do deputado Waldemar Borges (MDB), relator da pauta, que alterava o texto original e obrigava o governo a destinar metade dos recursos a projetos indicados pelos municípios, além da exigência de uma divulgação da aplicação dos recursos em local específico no Portal da Transparência.

No entanto, a base governista, maioria na Casa, conseguiu derrubar os dois substitutivos ao projeto e votou, através de destaque pedido pela líder Socorro Pimentel (União Brasil), o texto original enviado pela gestão estadual.

A votação foi realizada de forma simbólica. Os deputados favoráveis permaneceram sentados e os contrários ficaram de pé. Apenas Waldemar Borges registrou voto contrário.

O projeto voltará à pauta nesta quarta-feira (10), para a segunda discussão na Casa.