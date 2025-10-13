Em discurso no Senado, Raquel Lyra critica governos anteriores sobre educação infantil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Declaração foi dada ao receber comenda por êxito na alfabetização, em meio a divergência com prefeitura do Recife (PSB) sobre terrenos para creches

Em meio a uma divergência pública entre governo estadual e prefeitura do Recife acerca de entrega de terrenos para a construção de creches, a governadora Raquel Lyra (PSD) aproveitou o discurso de recebimento de uma comenda pelo êxito na alfabetização, nesta segunda-feira (13) no Senado Federal, para mandar recado aos governos anteriores, do PSB, sobre invstimentos em educação infantil.

Lyra destacou que Pernambuco ocupa tradicionalmente o terceiro lugar nos resultados de Ensino Médio no Brasil, mas criticou os resultados deixados pelo governo passado, em especial no ensino infantil.

“Em dezembro de 2022 [último ano do governo Paulo Câmara, então no PSB], quem saía do ensino médio em Pernambuco tinha 7% de proficiência em matemática e 30% em português. O fato é que a gente perde os meninos antes de chegar no Ensino Médio”, afirmou.

"Estamos colocando R$ 1 bilhão na construção de centros de educação infantil. Temos 250 creches sendo construídas em Pernambuco. Temos a pior cobertura do Nordeste, 18%, e quero chegar à média nacional, 35%. Não quero nenhum menino de 4 ou 5 anos fora da escola, porque há 10 anos todos eles já deveriam estar na escola”, disparou.

As declarações foram dadas durante a cerimônia de entrega da Comenda Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa, cuja premiação foi entregue a Raquel Lyra e aos governadores do Amapá, Ceará, Mato Grosso e Minas Gerais.

A governadora também relatou sua experiência como prefeita de Caruaru e, novamente, criticou a gestão PSB. “Fui prefeita, e a gente não tinha a proximidade do estado. Sou testemunha disso”, disse ela, que geriu a cidade nos governos Paulo Câmara.

'Comprei mais ônibus escolares do que Lula'



Durante o discurso, a governadora também brincou com o ministro da Educação, Camilo Santana, presente na sessão, ao comparar a compra de ônibus escolares de Pernambuco com a do governo federal. “Eu tô comprando a maior compra de ônibus do Brasil. Comprei mais que o presidente Lula. 2.120 ônibus para transporte escolar, R$ 1 bilhão de investimento, e já entreguei 1.065”, disse.

Em tom descontraído, Raquel Lyra antecipou possíveis questionamentos do ministro: “Ele vai me contestar com os números, não me conteste. Deixe eu falar isso como verdade. E se eu tiver comprado menos, pode me dizer, que eu peço mais adesão à ata do FNDE que serei a primeira do Brasil”.

A declaração, a propósito, ocorre em meio a uma discordância entre o governo estadual e o federal sobre a adesivação institucional dos ônibus. O Ministério Público Federal (MPF) determinou que o governo de Pernambuco retirasse os adesivos do programa estadual e mantivesse os do governo federal nos veículos.

Ainda no discurso, a governadora também mencionou o Tribunal de Contas e o Ministério Público ao defender a gestão do transporte escolar.

“Não adianta vir o Tribunal de Contas, o Ministério Público apertar de um lado ou do outro, se a gente não tiver o regime de colaboração funcionando bem. Porque dizer que o prefeito não pode transportar de Toyota ou em ônibus velho não vai dar a ele condição de garantir transporte escolar adequado. Estamos fazendo as coisas sem atalho”, acrescentou.