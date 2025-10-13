fechar
Política | Notícia

Em discurso no Senado, Raquel Lyra critica governos anteriores sobre educação infantil

Declaração foi dada ao receber comenda por êxito na alfabetização, em meio a divergência com prefeitura do Recife (PSB) sobre terrenos para creches

Por Rodrigo Fernandes Publicado em 13/10/2025 às 12:53 | Atualizado em 13/10/2025 às 12:53
Raquel Lyra em discurso no Senado ao receber Comenda Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa
Raquel Lyra em discurso no Senado ao receber Comenda Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa - Reprodução/TV Senado

Em meio a uma divergência pública entre governo estadual e prefeitura do Recife acerca de entrega de terrenos para a construção de creches, a governadora Raquel Lyra (PSD) aproveitou o discurso de recebimento de uma comenda pelo êxito na alfabetização, nesta segunda-feira (13) no Senado Federal, para mandar recado aos governos anteriores, do PSB, sobre invstimentos em educação infantil.

Lyra destacou que Pernambuco ocupa tradicionalmente o terceiro lugar nos resultados de Ensino Médio no Brasil, mas criticou os resultados deixados pelo governo passado, em especial no ensino infantil.

“Em dezembro de 2022 [último ano do governo Paulo Câmara, então no PSB], quem saía do ensino médio em Pernambuco tinha 7% de proficiência em matemática e 30% em português. O fato é que a gente perde os meninos antes de chegar no Ensino Médio”, afirmou.

"Estamos colocando R$ 1 bilhão na construção de centros de educação infantil. Temos 250 creches sendo construídas em Pernambuco. Temos a pior cobertura do Nordeste, 18%, e quero chegar à média nacional, 35%. Não quero nenhum menino de 4 ou 5 anos fora da escola, porque há 10 anos todos eles já deveriam estar na escola”, disparou.

As declarações foram dadas durante a cerimônia de entrega da Comenda Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa, cuja premiação foi entregue a Raquel Lyra e aos governadores do Amapá, Ceará, Mato Grosso e Minas Gerais.

A governadora também relatou sua experiência como prefeita de Caruaru e, novamente, criticou a gestão PSB. “Fui prefeita, e a gente não tinha a proximidade do estado. Sou testemunha disso”, disse ela, que geriu a cidade nos governos Paulo Câmara.

'Comprei mais ônibus escolares do que Lula'

Durante o discurso, a governadora também brincou com o ministro da Educação, Camilo Santana, presente na sessão, ao comparar a compra de ônibus escolares de Pernambuco com a do governo federal. “Eu tô comprando a maior compra de ônibus do Brasil. Comprei mais que o presidente Lula. 2.120 ônibus para transporte escolar, R$ 1 bilhão de investimento, e já entreguei 1.065”, disse.

Em tom descontraído, Raquel Lyra antecipou possíveis questionamentos do ministro: “Ele vai me contestar com os números, não me conteste. Deixe eu falar isso como verdade. E se eu tiver comprado menos, pode me dizer, que eu peço mais adesão à ata do FNDE que serei a primeira do Brasil”.

A declaração, a propósito, ocorre em meio a uma discordância entre o governo estadual e o federal sobre a adesivação institucional dos ônibus. O Ministério Público Federal (MPF) determinou que o governo de Pernambuco retirasse os adesivos do programa estadual e mantivesse os do governo federal nos veículos.

Ainda no discurso, a governadora também mencionou o Tribunal de Contas e o Ministério Público ao defender a gestão do transporte escolar.

“Não adianta vir o Tribunal de Contas, o Ministério Público apertar de um lado ou do outro, se a gente não tiver o regime de colaboração funcionando bem. Porque dizer que o prefeito não pode transportar de Toyota ou em ônibus velho não vai dar a ele condição de garantir transporte escolar adequado. Estamos fazendo as coisas sem atalho”, acrescentou.

