João Campos rebate Raquel Lyra e nega falta de cooperação sobre creches: "Disputa política é na eleição"

Prefeito do Recife afirmou, neste domingo (12), que gestão municipal indicou terrenos para o Governo do Estado: "Nosso interesse é colaborar"

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), rebateu neste domingo (12) as declarações da governadora Raquel Lyra (PSD) de que a gestão municipal não teria indicado terrenos para a construção de creches do programa estadual Juntos pela Educação.

Durante a entrega da primeira etapa do Parque Linear Roque Santeiro, no bairro dos Coelhos, área central do Recife, o socialista afirmou que a prefeitura fez sua parte e voltou a negar qualquer intenção de embate político com o Palácio do Campo das Princesas.

"A gente (da Prefeitura do Recife) indicou os terrenos, inclusive houve uma diretriz dada à equipe na época que era indicar os terrenos que pertenciam ao Estado. [...] Nós mapeamos dez terrenos com dimensões suficientes para poder fazer as creches e indicamos ao Estado", disse o prefeito.

João Campos também fez questão de ressaltar o desempenho da sua gestão na ampliação do acesso à educação infantil e mandou um recado político à adversária.

"Nosso interesse é colaborar, é ajudar, jamais atrapalhar. Isso não é fruto de uma disputa política. Disputa política é na eleição. Eu fiz o dever de casa no Recife. A gente fez 10 mil vagas de creche. Em 485 anos, foram feitas 6.500. Em menos de cinco anos, nossa gestão fez mais de 10 mil vagas", pontuou.

Na sexta-feira (10), em entrevista à Rádio Naza FM, Raquel Lyra havia afirmado que o Recife pediu dez creches, mas não apresentou nenhum terreno para as obras. A Secretaria de Educação do Recife contestou a versão e afirmou ter indicado dez áreas estaduais, das quais nove foram rejeitadas pelo governo. A gestão estadual teria proposto, depois, outros seis terrenos, incluindo cinco que precisariam ser desapropriados.

João responde oposição sobre atrasos em obras: "O importante é fazer e fazer bem feito"



O prefeito também respondeu questionamentos sobre críticas de aliados da governadora e de opositores da sua gestão, sobre supostos atrasos em obras da prefeitura, como a reforma da Ponte Giratória e a construção do Hospital da Criança.

João Campos explicou que as intervenções estão dentro do cronograma previsto, com ajustes técnicos e ampliação de equipamentos. Ainda de acordo com o prefeito, a obra da Ponte Giratória tem previsão contratual de entrega para o início de 2026, mas que deverá ser entregue antes do previsto.

"A ponte giratória, eu já expliquei várias vezes, estava sendo feita uma obra e foi identificada uma patologia, uma falha da construção da década de 70 e precisou ser feita outra obra. A previsão contratual dessa obra é para o início do ano que vem, mas a gente deve adiantar", declarou.

Sobre o Hospital da Criança, o prefeito afirmou que o projeto foi ampliado e que tem previsão de entrega para o início de 2026.

“A gente acrescentou um CDI, um centro de diagnóstico, uma ecoterapia, um centro TEA, e a gente vai entregar também no início do próximo ano", afirmou.

“O importante é fazer e fazer bem feito. [...] A gente está fazendo aquilo que tem que ser feito e batendo recorde de investimento ano a ano”, complementou.

