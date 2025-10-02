Adesivagem de ônibus escolares movimenta debate entre Oposição e Governo na Alepe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A compra pelo Governo do Estado de 2 mil ônibus escolares para o transporte de estudantes nos municípios – cerca de mil deles já entregues às Prefeituras – movimentou esta quarta-feira o plenário da Assembleia, não pelos ônibus em si mas por uma discussão em torno da adesivagem desses veículos. A deputada Dani Portela, que havia ocupado suas redes sociais desde as primeiras horas da manhã para tratar do assunto, fez pronunciamento na tribuna festejando a decisão do MPF de acionar a justiça para obrigar o Governo do Estado a substituir os adesivos dos veículos que divulgam o programa “Todos pela Educação”, de Pernambuco, repondo no lugar adesivos do programa federal “Caminhos da Escola”.



A justificativa da parlamentar foi a de que os ônibus, embora adquiridos com recursos do estado, como ressaltaram nos apartes os deputados governistas Socorro Pimentel, Renato Antunes e Cleiton Collins, para fazer a compra o Governo do estado aderiu a uma ata do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, se beneficiando de redução do valor dos veículos e isenções fiscais, e teria que ter mantido os adesivos do programa federal e não do estadual. Em seu parecer, o MPF entendeu que como o Fundo exige a adesivagem federal o estado não deveria ter tirado a propaganda original, mesmo pagando pela aquisição dos veículos.



Os deputados governistas aproveitaram para responder aos ataques da deputada Dani Portela sugerindo que a mesma deveria ressaltar que o estado, pela primeira vez, comprou ônibus para transportar as crianças das escolas municipais e não criar celeuma em torno de adesivos: “nobre deputada, a senhora costuma ocupar essa tribuna com assuntos importantes mas hoje me surpreendeu falando com entusiasmo e como se estivesse comemorando o fato do estado precisar tirar adesivos de ônibus que estão transportando crianças”- afirmou o deputado Cleiton Collins.



A deputada Socorro Pimentel, líder do Governo, explicou que o estado já está tirando os adesivos, como tinha recomendado o MPF mas não pode de repente parar todos os ônibus já entregues aos municípios; “ é preciso ter calma e fazer isso sem prejudicar os alunos” disse ela sugerindo que a oposição estava criando uma “narrativa reversa para tentar macular um programa que está garantindo respeito e dignidade aos alunos das escolas municipais”.

Propaganda de Lula ou de Raquel?

Na verdade, o debate acabou se fixando em um ponto nevrálgico. A oposição exigindo a manutenção da propaganda do Governo Federal e os governistas defendendo a propaganda do Governo Estadual. Dani Portela chegou a acusar a governadora de não citar os benefícios que o presidente Lula tem proporcionado a Pernambuco, o que foi rebatido por Socorro Pimentel. O deputado Renato Antunes afirmou que Dani não poderia estar defendendo propaganda do Governo Lula só porque o estado aderiu a uma ata federal: “se o Governo Federal não gastou nada para adquirir os veículos por que essa exigência toda? – indagou.

Feitosa pede pelos idosos



Ontem, dia dos idosos, o deputado estadual Alberto Feitosa, do PL, fez um apelo na tribuna da Assembleia pela soltura de 13 pessoas idosas, cujos nomes foram lidos por ele, que se encontram presas por causa dos atos de 8 de janeiro cumprindo penas que vão dos 8 a 16 anos. “Nenhuma arma foi encontrada com elas, mas mesmo assim foram condenadas a penas altíssimas “ – adiantou. Ele disse que algumas estão doentes e não há, na sua opinião, qualquer preocupação com elas.

Meira presidente do Recife



O deputado federal coronel Meira é o novo presidente do PL no Recife, em substituição ao vereador Paulo Muniz, afastado depois de uma discussão com a vereadora Kari Santos, do PT, em grupo de whatsapp, quando teria criticado a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro. A decisão pela escolha de Meira foi feita em reunião do presidente estadual do partido, Anderson Ferreira, com o presidente nacional, Waldemar Costa Neto, em Brasília.

Pergunta que não quer calar

Os ônibus escolares deveriam ter propaganda do Governo Federal, do Estadual, ou de nenhum dos dois?

