Em Pernambuco, Janja critica Trump por negar mudanças climáticas: 'Preocupante para o futuro da humanidade'

Primeira-dama participou da Caatinga Climate Week, em Caruaru, como enviada da COP-30: 'Precisamos fazer algo e já estamos atrasados'

A primeira-dama Janja Lula da Silva criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por negar a existência das mudanças climáticas durante a abertura da Assembleia Geral da ONU neste ano.

Em agenda em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta quarta-feira (1º), Janja afirmou que "é preciso ter responsabilidade para discutir a questão do clima".

"Ver um presidente falando que não existe mudança climática, que isso é invenção de um bando de idiota... A gente pergunta como é que se vai resolver isso. Quando vemos a maior potência falar que não existe pegada de carbono, que o país dele é limpo e que a poluição vem de outros países", disse.

Foco na caatinga

Ela ressaltou a gravidade das declarações: "Um cara falar um negócio desse é realmente muito preocupante com o futuro da nossa humanidade, que é o futuro que vamos discutir lá na COP-30. Não é sobre nós, mas sobre os que virão. Então, o futuro é agora. Precisamos fazer algo e já estamos atrasados".

A fala ocorreu durante o Caatinga Climate Week, encontro que discute o semiárido brasileiro como território estratégico na agenda climática. A coletiva do evento foi realizada no WA Hotel Caruaru, na manhã desta quarta.

"A Caatinga está sofrendo com a desertificação, assim como no Rio Grande do Sul o Pampa também passa por esse processo, que é resultado da influência de outros biomas, de outros países, de outras mudanças", afirmou Janja.

COP-30

Também participaram do evento Denise Dora e Jurema Werneck, representantes dos grupos de Direitos Humanos e Transição Justa e de Igualdade Racial e Periferias, respectivamente, além de Carlos Magno Morais, coordenador do Centro Sabiá, um dos organizadores da iniciativa.

No encontro, Janja esteve na condição de enviada especial para Mulheres da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP-30), que será realizada em novembro, em Belém (PA).

