MPF aciona Justiça para que governo de Pernambuco retire propaganda de ônibus escolares

Procuradoria aponta que 785 veículos do programa Caminho da Escola foram descaracterizados com adesivos locais, em desacordo com resolução do FNDE

O Ministério Público Federal (MPF) moveu uma ação civil pública contra o governo de Pernambuco para exigir a retirada da logomarca estadual dos ônibus adquiridos por meio do Programa Caminho da Escola, do Ministério da Educação.

Segundo a Procuradoria, 785 veículos tiveram a identidade visual original alterada pelo programa local “Juntos pela Educação”.

A ação, movida pela procuradora da República Ládia Chaves, sustenta que a prática viola o artigo 17 da Resolução nº 01/2021 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que proíbe mudanças na padronização visual dos veículos.

Embora os ônibus tenham sido adquiridos com recursos próprios do Estado, o uso das atas de registro de preços do FNDE garantiu benefícios como redução no valor unitário e isenções tributárias, o que obriga a manutenção da identidade federal.

Durante a apuração, o MPF constatou que a logomarca estadual foi aplicada em tamanho superior à marca federal e até sobreposta em vidros traseiros, prejudicando a visibilidade do padrão exigido.

Antes da ação judicial, o órgão havia expedido recomendação em junho dando prazo de 60 dias para a correção, ou seja, extrajudicialmente.

O governo estadual chegou a enviar fotos de dois veículos como comprovação, mas o material foi considerado insuficiente diante da totalidade de mais de 700 ônibus.

O processo tramita na 9ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco. O MPF pede que o governo restabeleça a identidade visual original dos ônibus e requer aplicação de multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento.

A denúncia



O caso chegou ao MPF após denúncia da deputada estadual Dani Portela (PSOL), protocolada também no Tribunal de Contas da União (TCU). A parlamentar relatou que recebeu informações sobre alterações irregulares na adesivação dos veículos e pediu fiscalização dos órgãos de controle.

Durante vistoria realizada em 12 de fevereiro na Secretaria de Educação e Esportes, foi constatado que os ônibus tiveram a logomarca do programa federal Caminho da Escola coberta pelo selo estadual “Juntos pela Educação”.

Jornal do Commercio entrou em contato com o governo de Pernambuco e aguarda posicionamento sobre o assunto.

