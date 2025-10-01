USP perde liderança entre universidades da América Latina; PUC do Chile assume o 1º lugar
Pesquisa 'Ranking QS 2024' considerou 437 instituições e avaliou critérios como empregabilidade, proporção alunos/professor e reputação acadêmica
A Universidade de São Paulo (USP) não é mais a melhor da América Latina, de acordo com a consultoria Quacquarelli Symonds (QS), especialista global em educação superior. A instituição paulista caiu para a segunda posição no levantamento divulgado nesta quarta-feira (1°).
A Pontifícia Universidade Católica do Chile (UC/Chile), em Santiago, ocupa agora o primeiro lugar. O ranking considera 437 instituições de ensino superior na América Latina e Caribe e utiliza critérios como empregabilidade dos alunos, número de professores por estudante e reputação acadêmica, entre outros indicadores.
Avaliação da USP
Segundo Fátima Nunes, coordenadora do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico da USP, o levantamento divulgado nesta quarta se baseia em dados de 2023. "Ou seja, ainda não reflete o desempenho real da universidade em alguns indicadores", ressalta.
Ela cita o critério que mede a proporção de alunos por professor, observando que não contabiliza contratações recentes realizadas pela Universidade. "Mesmo assim, a USP mais uma vez é a instituição brasileira com a melhor colocação, o que reafirma a liderança", conclui.
Brasil no top 10
Além da USP, aparecem no top 10:
- Unicamp (3º)
- UFRJ (5º)
- Unesp (6º)
As universidades de Campinas e do Rio de Janeiro mantiveram suas posições do ano passado, enquanto a Unesp subiu duas colocações.
O pró-reitor de Desenvolvimento Universitário da Unicamp, Fernando Sarti, comentou: "Já esperávamos ficar entre as cinco melhores. Obviamente que gostaríamos de estar em primeiro. Mas terceiro é bastante honroso".
Segundo ele, o indicador que mais pesa é o número de alunos. "A Unicamp tem aproximadamente 35 mil alunos. Isso pode parecer muito, mas ao se comparar com algumas universidades latino-americanas, como USP ou Universidade Nacional do México, as condições são diferentes", disse.
Desempenho da UFRJ
A UFRJ destacou-se como a instituição federal melhor posicionada no ranking. O reitor, Roberto Medronho, afirmou: "Estamos muito felizes com o resultado porque enfrentamos muitas dificuldades orçamentárias e muitos problemas infraestruturais"
Ele continua: "mas ainda assim, graças ao empenho, dedicação e competência do nosso corpo de estudantes, servidores e docentes, mantivemos a nota e a mesma posição do ano passado. Isso demonstra que se tivermos mais recursos, certamente subiremos nesse ranking".
Avanços da Unesp
A Unesp celebrou os resultados, destacando a boa reputação do corpo docente, o engajamento dos estudantes e a influência dos egressos no mercado de trabalho. A instituição reforçou o quadro fixo de docentes, com 653 novas contratações nos últimos três anos e meio.
Segundo a universidade, os rankings também passaram a considerar mais critérios de políticas de inclusão. "Por anos, os resultados, que se concentravam principalmente em ensino e pesquisa, vêm aos poucos valorizando mais a integralidade da vida universitária, com espaços para extensão, diversidade, cultura e inovação", afirmou.
Brasil lidera em número de universidades no ranking
O país predomina no levantamento, com 26 universidades entre as 100 melhores da região. Em seguida vêm Chile, com 16, e México, com 14. Segundo Ben Sowter, vice-presidente sênior da QS, o desempenho "excepcional" do Brasil está relacionado à produtividade e ao impacto das pesquisas acadêmicas.
Ele também destacou avanços em inclusão: "Nos últimos anos, o sistema de ensino superior do País fez progressos importantes em inclusão, acesso e reforma de políticas, enquanto enfrentava desafios persistentes em taxas de conclusão e qualidade".
Entre as 26 instituições brasileiras no top 100, seis subiram de posição, 13 caíram e sete mantiveram a colocação. O país lidera em indicadores de pesquisa acadêmica, mas não apresenta o mesmo desempenho no critério de reputação entre empregadores, no qual só a USP aparece entre as 10 melhores.
Reconhecimento das universidades chilenas
A Pontifícia Universidade Católica do Chile (1º) e a Universidad de Chile (6º) figuram entre as instituições mais renomadas da América Latina, tanto entre acadêmicos quanto empregadores internacionais. A PUC chilena é apontada como a mais respeitada entre empregadores e ocupa o terceiro lugar na avaliação entre acadêmicos.