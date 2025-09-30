JC Educação: Capacitação profissional, bolsas para líderes e investimentos na saúde emocional dos estudantes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

JC Educação é a seção do JC que traz novidades, tendências e iniciativas que transformam o ensino, na versão Premium e na coluna Enem e Educação

O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.

A seção é um desdobramento da coluna Enem e Educação, assinada por Mirella Araújo, sendo publicada tanto no Portal JCPE quanto na versão diária do Jornal do Commercio.

Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.

Plaza Shopping promove oficinas de capacitação para jovens de escolas públicas

A iniciativa “Jovens em Ação: meu futuro, meu trabalho”, promovida pelo Plaza Shopping, busca conscientizar estudantes da rede pública sobre a importância do planejamento de vida profissional e da inserção no mercado de trabalho. Nesta terceira edição, as oficinas ocorrem nos dias 30 (terça-feira) e 2 (quinta-feira), na Escola de Referência Silva Jardim, localizada na Zona Norte do Recife. Os encontros serão realizados das 13h30 às 17h, com a participação de turmas de 50 alunos do 3º ano.

A ação é coordenada pela área de Responsabilidade Socioambiental do Plaza Shopping e conta com a condução da psicóloga e consultora Carol Conde, que tem mais de 15 anos de experiência no mercado. Também participa o Instituto Aliança Emprego (IAÊ), uma OSCIP voltada à educação profissional e inserção socioprodutiva de jovens. A proposta das oficinas é ampliar os conhecimentos dos estudantes e prepará-los para os desafios do mundo do trabalho, estimulando o desejo de ingresso, permanência e crescimento profissional.

As oficinas abordam três temas principais: “Você e o Mercado de Trabalho – habilidades e competências no mundo do trabalho”, “Aprofundando Seu Conhecimento – estratégias para inserção no mercado” e “Como Me Manter Empregável – superando os desafios do mercado”. Os alunos que participarem integralmente do projeto serão incluídos no Banco de Talentos da Plataforma IAÊ, com acesso a oportunidades, orientações para cadastro e incentivo a trilhas de cursos e testes disponíveis na plataforma.

Instituto Natura quer ampliar acesso ao Ensino Superior com programa de bolsas

O Instituto Natura quer ampliar o alcance do Programa Líderes Bolsistas até que 100% das líderes da marca tenham acesso ao Ensino Superior. Atualmente, segundo o Índice de Inclusão Educacional (IIE), 45,4% dessas mulheres já concluíram a graduação ou têm níveis educacionais superiores.

Chamadas de Líderes de Negócios, essas mulheres atuam como gestoras de equipe e incentivadoras do empreendedorismo em suas comunidades. Desde a criação do programa, em 2021, 1.083 mulheres já foram contempladas com bolsas integrais de estudo nos níveis Médio e Superior. Em 2025, mais de 150 novas vagas para graduação foram abertas, e outras 50 líderes estão concluindo o Ensino Médio ou se preparando para o Encceja, com apoio das plataformas Inove e Descomplica.

As participantes podem escolher onde e como estudar — presencial ou online — de acordo com sua realidade. Financiado pela linha Natura Crer Para Ver, o projeto concentra demanda em áreas como Administração, Pedagogia, Enfermagem, Psicologia e Tecnologia da Informação, carreiras ligadas a impacto social e empregabilidade.

A meta da iniciativa é não apenas ampliar o acesso à educação formal, mas também fortalecer o protagonismo das líderes dentro e fora da rede de consultoras da empresa.

Projetos escolares ajudam jovens a lidar com emoções e planejar o futuro



O crescimento de casos de ansiedade, dificuldades emocionais e transtornos mentais entre crianças e adolescentes tem mobilizado especialistas e instituições de ensino. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 14% dos jovens de 10 a 19 anos apresentam algum transtorno mental, e os índices de ansiedade nessa faixa etária já superam os registrados entre jovens adultos. Diante desse cenário, escolas têm buscado novas abordagens para atuar na formação integral dos estudantes, indo além dos conteúdos tradicionais.



No Colégio Salesiano Recife, dois projetos ganham destaque: o Projeto de Vida e a Educação Socioemocional. As iniciativas envolvem rodas de conversa, oficinas de escuta, pesquisas sobre carreiras, visitas a universidades e atendimentos individuais ou em grupo. O objetivo é criar um ambiente de acolhimento e reflexão, onde os jovens possam desenvolver autoconhecimento, empatia, pensamento crítico e responsabilidade social, fortalecendo sua saúde emocional e sua capacidade de tomar decisões com consciência.



Segundo os educadores da escola, o período da infância e adolescência é decisivo para o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e cognitivas. “É um espaço vivo de experiências e construção de sentido do ser”, afirma Lucas Vagner, professor do componente Projeto de Vida. A psicóloga Sabrina Cirne complementa que, ao estimular o autoconhecimento e a escuta ativa, a escola prepara os jovens para enfrentar os desafios do mundo atual com mais equilíbrio, propósito e protagonismo.



Projetos socioemocionais, como rodas de conversa e oficinas de escuta, vêm sendo adotados para promover acolhimento e construção de sentido do ser - Divulgação

