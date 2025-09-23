JC Educação: CESAR School finalista de prêmio de inovação, registro racial nas escolas e adesão recorde ao Selo Unicef
JC Educação é a seção do JC que traz novidades, tendências e iniciativas que transformam o ensino, na versão Premium e na coluna Enem e Educação
O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.
A seção é um desdobramento da coluna Enem e Educação, assinada por Mirella Araújo, sendo publicada tanto no Portal JCPE quanto na versão diária do Jornal do Commercio.
Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.
CESAR School é finalista do Prêmio Educação e Empregabilidade 2025
A CESAR School, instituição de ensino superior sediada em Recife, é uma das oito finalistas do Prêmio Educação e Empregabilidade 2025, promovido pela Workalove, vertical de empregabilidade do Pravaler.
O prêmio tem como objetivo reconhecer instituições privadas ou comunitárias que se destacam na preparação dos alunos para o mercado de trabalho, considerando ações como inovação curricular, núcleos de carreira estruturados e relacionamento com o setor produtivo.
A instituição se destacou ao apresentar um framework de integração com empresas, governo e terceiro setor, transformando desafios do mercado em oportunidades de capacitação e empregabilidade para seus alunos e egressos.
Ao todo, 150 instituições de todo o país se inscreveram no prêmio, das quais 59 chegaram à fase de pré-finalistas. As finalistas receberão troféus e reconhecimento público durante o 27º FNESP, maior Fórum de Ensino Superior da América Latina, que acontece nos dias 25 e 26 de setembro em São Paulo. A premiação será entregue na sessão especial “Empregabilidade como estratégia de captação e permanência”, e destacará os primeiros e segundos lugares de cada categoria.
Guia orienta escolas sobre importância do registro racial para promoção da equidade na educação
Em 2023, segundo dados do Inep, 25,4% dos 47,3 milhões de estudantes matriculados(as) no Brasil não declararam sua cor/raça. Já em 2024, esse percentual caiu para 19,1%, indicando um avanço importante na autodeclaração.
O preenchimento correto desse dado é fundamental para compreender a composição racial das escolas, identificar desigualdades e orientar políticas públicas eficazes voltadas à equidade.
Com o objetivo de orientar e sensibilizar as equipes escolares sobre a importância do registro racial dos estudantes, o Instituto Unibanco, em parceria com o Instituto DACOR, lançou um Guia voltado a profissionais da educação, especialmente secretários(as) escolares.
O material oferece orientações sobre o uso do campo cor/raça no Censo Escolar, categorias do IBGE, práticas de combate ao racismo institucional e a contribuição desses profissionais na construção de uma escola antirracista.
Selo UNICEF 2025-2028 mobiliza mais de 2 mil municípios pelos direitos da infância
O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) alcançou um recorde histórico de adesões ao Selo UNICEF: na nova edição (2025-2028), são 2.266 municípios inscritos, representando 90% das cidades aptas a participar e cerca de 40% de todos os municípios do Brasil.
Participam do programa 18 estados da Amazônia Legal e do Semiárido Brasileiro, dos quais dez aderiram 100%: Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Há 26 anos, a iniciativa visa garantir os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), dando suporte às localidades mais vulneráveis. Para isso, o UNICEF mobiliza gestões municipais e redes de garantia de direitos da infância e adolescência.
Na edição atual, municípios terão como meta melhorar indicadores de saúde, educação, proteção social, prevenção às violências e acesso à água, saneamento, higiene e resiliência climática, ao longo do próximo quadriênio, com foco na garantia dos direitos da infância e adolescência, além de promover equidade étnico-racial a meninas e meninos.