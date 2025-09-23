fechar
Enem e Educação | Notícia

Fies 2025: MEC define regras para vagas remanescentes; veja o cronograma

Edital com as datas de inscrição para os estudantes será publicado a partir de 14 de outubro. Faculdades privadas precisam informar vagas disponíveis

Por Túlio Feitosa Publicado em 23/09/2025 às 21:18
Imagem: p&aacute;gina inicial do site do FIES. O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) foi criado para facilitar o acesso dos estudantes ao ensino superior
Imagem: página inicial do site do FIES. O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) foi criado para facilitar o acesso dos estudantes ao ensino superior - Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta segunda-feira (22), o edital que define as regras para a oferta das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao segundo semestre de 2025. O processo representa uma segunda chance para estudantes que buscam financiamento para a graduação.

O cronograma foi dividido em duas etapas: uma para as instituições de ensino e outra para os estudantes.

Etapa 1: Cadastro das vagas pelas faculdades

As faculdades e universidades privadas de todo o país, incluindo as de Pernambuco, terão do dia 1º de outubro até as 23h59 do dia 8 de outubro para informar ao MEC, através do Sistema Informatizado do Fies (Sisfies), quantas vagas não preenchidas estarão disponíveis para o Fies em cada curso.

Para participar, a instituição precisa ter uma adesão válida ao programa e os cursos ofertados devem possuir avaliação positiva do MEC.

Leia Também

Etapa 2: Inscrição dos estudantes

Após o levantamento das vagas, o MEC publicará um novo edital, desta vez com as regras e o cronograma para a inscrição dos estudantes. A previsão é que este edital seja divulgado a partir do dia 14 de outubro.

Uma regra importante para os candidatos foi destacada: somente poderão se inscrever para as vagas remanescentes os universitários que ainda tiverem a possibilidade de atingir a frequência mínima exigida para o segundo semestre letivo de 2025.

Os estudantes interessados devem ficar atentos à publicação do novo edital, em meados de outubro, para conhecerem todos os detalhes e prazos para concorrer ao financiamento.

(Com informações da Agência Brasil).

