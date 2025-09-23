Fies 2025: MEC define regras para vagas remanescentes; veja o cronograma
Edital com as datas de inscrição para os estudantes será publicado a partir de 14 de outubro. Faculdades privadas precisam informar vagas disponíveis
Clique aqui e escute a matéria
O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta segunda-feira (22), o edital que define as regras para a oferta das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao segundo semestre de 2025. O processo representa uma segunda chance para estudantes que buscam financiamento para a graduação.
O cronograma foi dividido em duas etapas: uma para as instituições de ensino e outra para os estudantes.
Etapa 1: Cadastro das vagas pelas faculdades
As faculdades e universidades privadas de todo o país, incluindo as de Pernambuco, terão do dia 1º de outubro até as 23h59 do dia 8 de outubro para informar ao MEC, através do Sistema Informatizado do Fies (Sisfies), quantas vagas não preenchidas estarão disponíveis para o Fies em cada curso.
Para participar, a instituição precisa ter uma adesão válida ao programa e os cursos ofertados devem possuir avaliação positiva do MEC.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Etapa 2: Inscrição dos estudantes
Após o levantamento das vagas, o MEC publicará um novo edital, desta vez com as regras e o cronograma para a inscrição dos estudantes. A previsão é que este edital seja divulgado a partir do dia 14 de outubro.
Uma regra importante para os candidatos foi destacada: somente poderão se inscrever para as vagas remanescentes os universitários que ainda tiverem a possibilidade de atingir a frequência mínima exigida para o segundo semestre letivo de 2025.
Os estudantes interessados devem ficar atentos à publicação do novo edital, em meados de outubro, para conhecerem todos os detalhes e prazos para concorrer ao financiamento.
(Com informações da Agência Brasil).
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />