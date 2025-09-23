Fies 2025: MEC define regras para vagas remanescentes; veja o cronograma

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Edital com as datas de inscrição para os estudantes será publicado a partir de 14 de outubro. Faculdades privadas precisam informar vagas disponíveis

Clique aqui e escute a matéria

O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta segunda-feira (22), o edital que define as regras para a oferta das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao segundo semestre de 2025. O processo representa uma segunda chance para estudantes que buscam financiamento para a graduação.

O cronograma foi dividido em duas etapas: uma para as instituições de ensino e outra para os estudantes.

Etapa 1: Cadastro das vagas pelas faculdades

As faculdades e universidades privadas de todo o país, incluindo as de Pernambuco, terão do dia 1º de outubro até as 23h59 do dia 8 de outubro para informar ao MEC, através do Sistema Informatizado do Fies (Sisfies), quantas vagas não preenchidas estarão disponíveis para o Fies em cada curso.

Para participar, a instituição precisa ter uma adesão válida ao programa e os cursos ofertados devem possuir avaliação positiva do MEC.

Etapa 2: Inscrição dos estudantes

Após o levantamento das vagas, o MEC publicará um novo edital, desta vez com as regras e o cronograma para a inscrição dos estudantes. A previsão é que este edital seja divulgado a partir do dia 14 de outubro.

Uma regra importante para os candidatos foi destacada: somente poderão se inscrever para as vagas remanescentes os universitários que ainda tiverem a possibilidade de atingir a frequência mínima exigida para o segundo semestre letivo de 2025.

Os estudantes interessados devem ficar atentos à publicação do novo edital, em meados de outubro, para conhecerem todos os detalhes e prazos para concorrer ao financiamento.

(Com informações da Agência Brasil).

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />