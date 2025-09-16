JC Educação: Menção Honrosa para UFPE no ICPC, iniciativas de saúde em Goiana e inscrições para ONEE 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

JC Educação é a seção do JC que traz novidades, tendências e iniciativas que transformam o ensino

O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.

A seção é um desdobramento da coluna Enem e Educação, assinada por Mirella Araújo, sendo publicada tanto no Portal JCPE quanto na versão diária do Jornal do Commercio.

Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.

Centro de Informática da UFPE recebe Menção Honrosa no ICPC 2025

O Centro de Informática (CIn) da UFPE encerrou sua participação na final mundial do International Collegiate Programming Contest (ICPC) 2025 com o recebimento de Menção Honrosa. O evento foi realizado entre 31 de agosto e 5 de setembro, em Baku, capital do Azerbaijão, reunindo equipes de universidades de destaque ao redor do mundo.

No ciclo competitivo 2024-2025, a UFPE foi representada nas Finais Mundiais pelo time “tamo las4”, formado pelos estudantes Gabriel Meireles, Pedro Queiroz e Sarah Melo, integrantes do MaratonaCIn. A equipe foi treinada pelo professor Gustavo Carvalho, com o apoio dos co-treinadores Leonardo Silva e Tiago Gonçalves.

Neste ciclo, participaram 24.371 times, de 3.424 universidades de 103 países. Apenas 140 equipes — cerca de 0,5% — avançaram para as Finais Mundiais, em sua décima sétima participação consecutiva do CIn no ICPC. O time da UFPE resolveu cinco dos 12 problemas propostos, resultado que rendeu a Menção Honrosa, assim como outras instituições reconhecidas, como Duke University e Purdue University. Para o professor Gustavo Carvalho, “essa conquista reforça a qualidade da nossa formação, formando profissionais de classe mundial”.

Equipe integrante do MaratonaCIn conquista resultado importante no International Collegiate Programming Contest (ICPC) 2025 - Arquivo pessoal/divulgação

Iniciativa privada atua em ações de saúde em Goiana e região

A Faculdade Tiradentes (Fits) tem atuado em conjunto com o poder público em Goiana e nos municípios vizinhos, por meio de iniciativas como campanhas preventivas, apoio à infraestrutura e inserção de estudantes de Medicina na prática profissional.

Segundo a instituição, em quatro anos já foram destinados R$ 4,2 milhões em contrapartidas, voltadas à capacitação de profissionais, aquisição de equipamentos e reformas em unidades de saúde.

Entre os principais investimentos estão a doação de mais de mil equipamentos médicos e de informática, como eletrocardiógrafos e tablets para agentes comunitários, além da estruturação de unidades como o Ambulatório de Especialidades José Almeida e a Sala de Fisioterapia em Tejucupapo. A Fits também tem apoiado a construção de espaços de apoio para residentes no Hospital Regional Belarmino Correia, impactando diretamente os dez municípios da XII Região de Saúde de Pernambuco.

Segundo a instituição, todas as ações passam por auditorias externas e acompanhamento de um comitê de monitoramento. “A transferência de recursos, as ações preventivas com a comunidade e a participação dos estudantes de Medicina na prática acadêmica faz parte da nossa política de responsabilidade social e é um compromisso nosso com a saúde pública e o desenvolvimento regional”, afirmou o professor e coordenador do curso de Medicina da Fits, José Roberto de Almeida.

A instituição também concede bolsas de estudo para o curso de Medicina, reservando 10% das vagas a estudantes da rede pública local que atendam a critérios socioeconômicos, promovendo inclusão e desenvolvimento regional por meio da educação e da saúde.

ONEE 2025: inscrições abertas até 30 de setembro

A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2025 está com inscrições abertas até 30 de setembro para estudantes do 8º e 9º anos das redes pública e privada de ensino. Realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio do Programa de Eficiência Energética, a olimpíada é coordenada pelo Instituto Abradee, com a participação de 48 distribuidoras de energia, incluindo a RGE, do grupo CPFL, como empresa proponente.

A competição combina aprendizado e entretenimento por meio de desafios gamificados e provas interativas que abordam temas como consumo consciente, sustentabilidade e uso responsável da energia elétrica. Na primeira fase, os alunos participam de jogos educativos; na segunda, realizam uma prova objetiva online. Os melhores colocados recebem medalhas e prêmios como notebooks, além de classificação automática para a segunda fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) 2026.

Professores também participam com acesso a um curso de formação gratuito, com módulos sobre eficiência energética e desenvolvimento sustentável. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas diretamente no site oficial: www.onee.org.br.

A formação para docentes ocorre em agosto e setembro, enquanto os desafios e provas estão programados para outubro. Os resultados serão divulgados no mesmo mês, e a cerimônia nacional de premiação está marcada para 6 de novembro, em Brasília (DF).

Estudantes do 8º e 9º anos das redes pública e privada de ensino podem participar da ONEE 2025 - Divulgação/ONEE 2025

Portas Abertas 2025 oferece atividade prática para estudantes do ensino médio

O Portas Abertas 2025, promovido pela Asces-Unita, oferecerá aos estudantes do 3º ano do ensino médio a oportunidade de participar de uma simulação realística de atendimento a vítimas em situação de urgência, que será realizada no dia 1º de outubro. A atividade faz parte das ações do curso de Enfermagem e permite aos participantes conhecer os procedimentos do Atendimento Pré-Hospitalar (APH).

De acordo com a coordenação do curso, a simulação é uma amostra da formação oferecida pela Asces-Unita, que inclui estágios em Unidades Básicas de Saúde, UPAs e hospitais desde o primeiro semestre. Segundo a instituição,o evento tem o objetivo de aproximar os alunos do ensino médio do ambiente acadêmico e das possibilidades profissionais.

As inscrições para o Portas Abertas estão abertas até o dia 26 de setembro e podem ser feitas pelo site https://app.eventmaster.com.br/event/pa2025/site. O evento oferece atividades nos turnos da manhã e tarde.