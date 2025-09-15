Recife amplia parceria para expandir o número de bolsas no Embarque Digital

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre os estudantes que já foram beneficiados pelo programa municipal de educação, 31% já estão empregados na área de Tecnologia da Informação

Em uma nova parceria estratégica, a Prefeitura do Recife e o Banco Santander vão expandir o número de vagas e a oferta de cursos para o programa municipal Embarque Digital. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (15) pelo prefeito João Campos, que confirmou a adição de 15 novas bolsas integrais para a próxima turma de 2026.

Além disso, a colaboração com a instituição financeira e a Universia Brasil incluirá um bootcamp de Inteligência Artificial, que oferecerá 1 mil bolsas para a população recifense. O programa terá como benefício a seleção e o encaminhamento dos 50 melhores alunos para vagas de emprego.

O prefeito João Campos destacou a importância da iniciativa. “O Santander é um grande parceiro da nossa cidade. Ficamos muito felizes de contar com uma empresa privada desse porte para ampliar o número de alunos e fortalecer nossa formação de capital humano”, afirmou.

FORMAÇÃO E INCLUSÃO

O Embarque Digital, uma parceria com o Porto Digital, já ofereceu mais de 2 mil bolsas de estudo em seu primeiro ciclo, com o objetivo de promover a educação, inovação e inclusão produtiva para jovens em situação de vulnerabilidade. A iniciativa busca fortalecer a economia local e oferecer oportunidades em uma área de grande demanda no mercado de trabalho.

A parceria com o Santander, viabilizada pela Universia Brasil, já havia garantido 30 bolsas integrais para cursos superiores em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet em instituições como UNICAP, UNIT e SENAC. A presidente do conselho de administração do banco, Deborah Stern Vieitas, ressaltou o compromisso com a iniciativa. “Temos vontade de ajudar e integrar iniciativas que muitas vezes não são conhecidas, mas que, unidas ao trabalho que vocês fazem, podem ter um impacto social ainda maior para esses estudantes”, disse.

Entre os estudantes que já foram beneficiados pelo programa, 31% já estão empregados na área de Tecnologia da Informação. O resultado é considerado significativo para a representatividade e empregabilidade precoce.