Google Cloud anuncia investimentos para adoção de IA no setor público e nas universidades do Brasil

No Google Cloud Summit Brasil, realizado nesta quarta-feira (10), a empresa revelou novas ofertas do Gemini for Government e Gemini for Education

O Google Cloud revelou, nesta quarta-feira (10), durante o evento Google Cloud Summit Brasil 2025, realizado em São Paulo, novas tecnologias que prometem transformar e ajudar a promover o uso da Inteligência Artificial (IA) em organizações públicas e privadas no Brasil.

De acordo com Thomas Kurian, CEO do Google Cloud, o País tem grande potencial de crescimento no ecossistema de tecnologia digital e vai receber mais investimentos para acelerar esse desenvolvimento. “O Brasil é um dos mercados de tecnologia que mais cresce no mundo, com uma vibrante comunidade de startups e um ecossistema de desenvolvedores. Por meio de nossas ofertas de tecnologia altamente diferenciadas, parcerias locais sólidas e programas de qualificação, estamos capacitando todas as organizações no Brasil - tanto empresas quanto instituições do setor público - a aproveitar a oportunidade da IA”, informou.

Com isso, o Google Cloud anunciou em primeira mão o Gemini for Government, projetado para auxiliar agências governamentais em todo o Brasil a acelerar a adoção de IA, aprimorar serviços para cidadãos e melhorar a eficiência operacional, tudo isso respeitando os mais altos padrões de segurança e soberania de dados. “Estamos trazendo tecnologia IA acessível para todos, que visa modernizar as plataformas digitais e atualizar as aplicações dos sistemas, com total segurança cibernética e mantendo os dados com total segurança”, destacou Thomas Kurian.

O Gemini for Government, segundo o Google Cloud, fornece uma plataforma de IA completa que inclui recursos avançados de pesquisa empresarial do Google, ferramentas multimodais para geração de vídeo e imagem e o inovador NotebookLM para pesquisa e análise. Os servidores públicos brasileiros poderão criar seus próprios agentes de IA para otimizar os fluxos de trabalho e atender melhor seus eleitores. Esta oferta é construída na infraestrutura de nuvem segura do Google, garantindo que dados governamentais confidenciais sejam protegidos.

Google Cloud na educação

Durante o Google Cloud Summit Brasil, o Google também anunciou a realização do ‘Capacita+ aprender IA com o Google Cloud’, quando serão capacitados mais de 200 mil profissionais não técnicos e estudantes em IA generativa com o Gemini em um único dia (6 de dezembro), em parceria com 50 universidades em 10 países.

O evento tem como objetivo estabelecer o título do Guinness World Records para a maior classe de IA híbrida e simultânea já realizada. “

Já o Gemini for Education, também ancorado em Agentspace, fornecerá às universidades de todo o Brasil acesso aos modelos premium de IA do Google, com proteção de dados aprimorada para garantir a privacidade dos alunos. Esses recursos estão integrados ao Google Workspace for Education, tornando-os facilmente acessíveis a milhões de educadores e estudantes em todo o Brasil.

“O Google como um todo tem uma responsabilidade que vai muito além dos negócios, mas que também preza pelo desenvolvimento do País e da região. Por isso, a gente anuncia esses programas, que visamos capacitar milhares de brasileiros em tecnologias de IA e de nuvem, pois precisamos dessa força de trabalho cada vez mais preparada para esse novo mercado de trabalho que vai se desenhando. Nós entendemos que a IA vem para potencializar as nossas capacidades e não para substituir o trabalho humano. Na verdade, ela vai substituir aquilo que não gostamos de fazer ou o que a IA pode fazer melhor”, explicou Marcel Silva, AI GTM and Sales for LATAM, Google Cloud.

Escritório Google Cloud - JC

Google Cloud expandindo a presença no Brasil

Após a inauguração do Google Cloud Space, em São Paulo, no mês de agosto, e a chegada de seu programa para startups a novas capitais, a empresa anunciou nesta quarta-feira que o Google Cloud Summit chegará ao Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife em novembro.