Câmara dos Deputados vai usar a experiência digital da Prefeitura do Recife para modernizar seus serviços

A Prefeitura do Recife e a Câmara dos Deputados assinaram, nesta quinta-feira (4), em Brasília, um Acordo de Cooperação Técnica que vai impulsionar a transformação digital e a modernização administrativa do Legislativo Federal. O prefeito João Campos e o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, participaram da solenidade.

“Recife é hoje referência nacional e internacional em transformação digital com foco no cidadão. E agora, nossa experiência passa a inspirar também o Congresso Nacional. Assinamos em Brasília um Acordo de Cooperação Técnica com a Câmara dos Deputados para levar a lógica do Conecta Recife, que já reúne mais de 820 serviços digitais e 1,7 milhão de usuários cadastrados, para modernizar e aproximar os serviços da população”, ressaltou João Campos. Ele destacou ainda que a parceria permitirá “a criação de um canal único e integrado de serviços digitais, inclusive pelo WhatsApp, o desenvolvimento de uma plataforma de inteligência estratégica para transformar a voz do cidadão em dados qualificados e a modernização das ferramentas usadas pelos servidores para mais eficiência administrativa”.

INOVAÇÃO

Pelo acordo, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) e da Empresa Municipal de Informática (Emprel), compartilha a experiência do Recife em governo digital, reconhecida nacionalmente com iniciativas como o Conecta Recife e o Conecta Zap. A parceria prevê apoio técnico à Câmara na criação de um canal único e integrado para serviços digitais e comunicação direta com o cidadão, inspirado no modelo recifense.

O plano de cooperação também contempla a modernização do portal da Câmara, a implantação de soluções digitais voltadas a servidores e a criação de uma plataforma de inteligência estratégica baseada em recursos de inteligência artificial. O objetivo é reunir percepções da sociedade a partir de consultas públicas, interações nas redes sociais e ouvidoria, ajudando a orientar decisões políticas mais conectadas às demandas reais.

“Gratidão é a palavra que quero começar dizendo para você, João, por ter se sensibilizado com o nosso pedido em poder desenvolver uma parceria entre a Câmara dos Deputados e a Prefeitura do Recife. Todo o trabalho que o João Campos vem fazendo no Recife inspira a nós aqui da Câmara a buscar, de certa forma, os serviços da Prefeitura. Essa interação nos dá condições de avançar na modernização digital e entregar à sociedade brasileira um parlamento mais atualizado, moderno e que possa ser exemplo no ponto de vista da transformação digital”, destacou o presidente da Câmara, Hugo Motta.

A parceria terá vigência inicial de 24 meses, podendo ser renovada, sem transferência de recursos financeiros entre as partes. Cada instituição será responsável por arcar com suas próprias despesas e equipes técnicas.