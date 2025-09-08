Após "pendências" da Campus Party, Governo de Pernambuco suspende edição de 2025; Entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O evento tinha a expectativa de reunir mais de 80 mil pessoas para a edição deste ano. O público pagante pode solicitar reembolso por e-mail

Marcado para acontecer entre os dias 24 e 28 de setembro, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, a Campus Party Nordeste foi suspensa. A notícia foi dada pela própria organização, que justificou o cancelamento como uma decisão tomada pelo próprio Governo de Pernambuco, principal apoiador do evento.

"A organização lamenta profundamente a situação e reforça o seu interesse em realizar mais uma edição em Pernambuco", comunicou o Instituto Campus Party, em nota.

Segundo o Governo de Pernambuco, em nota enviada à reportagem do Jornal do Commercio, "não houve a formalização do Termo de Fomento ou qualquer outro instrumento jurídico entre o Governo do Estado de Pernambuco e o Instituto Campus Party para a edição de 2025".

"Esse é um requisito legal indispensável para a execução de qualquer ação ou a utilização de recursos públicos, conforme estabelecido pelas Leis nº 13.019/2014 (MROSC) e nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos)", comunicou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

Segundo a secretaria, a decisão de não prosseguir com o evento em 2025 foi considerada um "adiamento para futura análise". Para o Governo, a realização conta com um "planejamento responsável e em fatos operacionais inquestionáveis", como os listados abaixo:

Pendências de prestação de contas anteriores: o processo de contratação em curso foi impactado por pendências de comprovações relativas a prestações de contas anteriores do Instituto Campus Party;

o processo de contratação em curso foi impactado por pendências de comprovações relativas a prestações de contas anteriores do Instituto Campus Party; Inviabilidade operacional e legal: mesmo com a previsão inicial para setembro de 2025, os ajustes necessários no plano de trabalho e as validações exigidas por órgãos de controle, como a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a Diretoria de Orçamento e Finanças (DDO), tornaram-se inviáveis com a proximidade da data do evento (faltando menos de 20 dias). A ausência dessas aprovações inviabilizaria a segurança jurídica e a alocação de recursos públicos.



Ainda em nota, a Secti afirmou que a definição teve como estratégia dar foco ao programa INOVA PE, que conta com um aporte de R$ 1,04 bilhão, investidos em ciência, tecnologia e inovação.

Reembolso e outros eventos

Ainda segundo a organização, a solicitação do reembolso pode ser feita por meio do e-mail brasil@campus-party.org, com o título REEMBOLSO CP NORDESTE.

Ainda para este ano, a Campus Party ainda será realizada em outros três estados, com as edições da CPWeekendPiauí, que acontece de 10 a 12 de outubro, em Teresina, a CPWeekendAracaju, de 24 a 26 de outubro, e a CPGoiás, em Goiânia, de 19 a 23 de novembro.

Expectativa da realização

De volta ao estado desde o 2024, a Campus Party retornaria à Arena de Pernambuco prometendo uma programação intensa e diversificada, com expectativa de reunir mais de 80 mil pessoas.

O evento iria montar uma estrutura dividida em três grandes áreas – Área Open, Arena e Camping –, atendendo desde o público altamente técnico até curiosos e famílias inteiras.

Segundo Ricardo Queroz, produtor da Campus Party Brasil, uma das novidades para este ano seria a trilha voltada a pessoas neurodivergentes, com conteúdos adaptados e espaços de inclusão digital.

“Criamos uma trilha totalmente focada em neurodivergentes. A ideia é que ela tenha conteúdos especializados e adaptados, mesmo dentro de espaços como o Campus Kids, que tradicionalmente era mais voltado pra crianças”, pontuou em entrevista exclusiva ao JC, realizada ainda em agosto.

O evento é considerado um dos maiores festivais de inovação do mundo, já tendo realizado mais de 70 edições em 30 países.

