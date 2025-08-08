Campus Party anuncia segunda edição da CPNordeste na Arena Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento será realizado entre 24 e 28 de setembro, com atrações voltadas à tecnologia, inovação e criatividade e para todas as idades

A Campus Party Brasil retorna à Arena Pernambuco com a segunda edição da CPNordeste, que acontecerá de 24 a 28 de setembro, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. A expectativa é reunir milhares de apaixonados por tecnologia, inovação, ciência e cultura digital em uma programação que combina conteúdo de qualidade, experiências imersivas e atividades para todas as idades.



A Arena Campus Party contará com nove palcos, incluindo o palco principal e dois temáticos, além de seis palcos comandados pelas comunidades. O espaço receberá também workshops, bancadas makers e uma Arena de Disrupção, local onde acontecem os hackathons e deixam legados para a sociedade com soluções de problemas reais. Serão cinco dias de programação intensa com conteúdos voltados a temas como inteligência artificial, empreendedorismo, cultura maker e desenvolvimento de soluções tecnológicas.



Na área Open, gratuita e aberta ao público, entre os dias 25 e 28 de setembro, o destaque será o Palco Games, dedicado ao universo gamer, com palestras para quem deseja se profissionalizar na área. Além disso. A Campus Play recebe as competições eSports para times amadores terem a experiência de um campeonato profissional. Haverá também o retorno do Campus Play, com simuladores e experiências interativas, o Printer Chef, campeonato de gastronomia com impressoras 3D, e o Campus Kids, espaço pensado para crianças e famílias para aprenderem sobre robótica, inteligência artificial e cultura maker.



Outra atração confirmada é o Fórum de Inteligência Artificial, que promoverá debates entre especialistas, pesquisadores e representantes da sociedade civil sobre os desafios éticos e regulatórios do uso da IA no Brasil. "O sucesso da primeira edição do Fórum em Pernambuco nos mostrou o enorme potencial de engajamento da região em temas estratégicos como a inteligência artificial. Repetir essa experiência é uma forma de ampliar vozes e incluir mais perspectivas nas decisões que vão impactar a sociedade nos próximos anos. Além disso, é fundamental que todas as regiões do Brasil participem da formulação de políticas e diretrizes que vão moldar o futuro digital do país”, explica Francesco Farruggia, Presidente Global da Campus Party.



Programas oficiais abrem inscrições



Estão previstas também diversas iniciativas que integram a programação colaborativa da Campus Party. Um dos destaques é o a Campus Future, um programa de submissão de conteúdos produzidos por alunos que desenvolvem soluções, mostrando o potencial da região. Na área de educação, um dos destaques é o Call 4 Talks, com palestras voltadas ao fortalecimento do ecossistema local, e um evento educacional para 5 mil jovens, programado para 28 de setembro. Além disso, a CPNordeste2 terá o Campus Startup e a Revista Científica.



Já as Caravanas de todo o país e comunidades organizadas também estão sendo convidadas a participar da edição, mantendo o espírito colaborativo, que é marca registrada da Campus Party.



Outro destaque da #CPNordeste será o programa de voluntários e voluntários sênior, voltado para quem deseja contribuir com o evento e vivenciar uma experiência intensa de aprendizado, networking e desenvolvimento pessoal.



Com essa nova edição no Nordeste, a Campus Party reforça seu compromisso com a descentralização do acesso à tecnologia e à inovação, promovendo inclusão digital, criatividade e empreendedorismo em todo o país.



Serviço – Campus Party Nordeste 2025

Arena: de 24 a 28 de setembro

Área Open: de 25 a 28 de setembro

Local: Arena Pernambuco – São Lourenço da Mata (PE)

Mais informações e inscrições: Link



Sobre a Campus Party

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo o mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Itália, Canadá, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia, Equador, Uruguai e Singapura. O evento está presente no Brasil há mais de 15 anos.