Campus Party Nordeste retorna com edição ampliada e foco em inclusão e inovação

2ª edição da Campus Party Nordeste acontece de 24 a 28 de setembro na Arena Pernambuco e deve reunir mais de 80 mil pessoas

A tecnologia, o empreendedorismo e a ciência voltam a se encontrar em Pernambuco. A 2ª edição da Campus Party Nordeste acontecerá de 24 a 28 de setembro, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, prometendo uma programação intensa e diversificada, com expectativa de reunir mais de 80 mil pessoas. O evento é considerado um dos maiores festivais de inovação do mundo, já tendo realizado mais de 70 edições em 30 países.

O JC realizou uma entrevista exclusiva com Ricardo Queroz, diretor da Campus Party Brasil, que deu detalhes sobre os novos eixos temáticos e o papel transformador do evento na região.

“A ideia é dar mais visibilidade, não só pro estado, mas pra uma região inteira, visto que a Campus Party é um ecossistema que se conecta com o Brasil inteiro”, destacou Ricardo. “Temos edições no Norte, Centro-Oeste, Sudeste, e aqui no Nordeste, além da edição de Pernambuco, já fizemos eventos em Aracaju e Teresina.”

Inclusão e trilhas temáticas para todos os públicos



Entre as atividades ocontecem oficinas e workshops em diversas áeras do conhecimento - DIVULGAÇÃO - CAMPUS PARTY

Com uma estrutura dividida em três grandes áreas – Área Open, Arena e Camping – o evento busca atender desde o público altamente técnico até curiosos e famílias inteiras.

A Área Open, de acesso 100% gratuito, concentra experiências voltadas à iniciação tecnológica, com atrações como robótica, exposições e oficinas inclusivas Os interessados não precisam pagar ingresso para participar.

Neste espaço ocorrem as principais ativações do evento, incluindo o palco principal com palestras, a Campus Play dedicada a jogos, a Campus Kids voltada para atividades de robótica, além de oficinas especialmente pensadas e adaptadas para pessoas neurodivergentes.

Neste ano, uma das novidades é a trilha voltada a pessoas neurodivergentes, com conteúdos adaptados e espaços de inclusão digital. “Criamos uma trilha totalmente focada em neurodivergentes. A ideia é que ela tenha conteúdos especializados e adaptados, mesmo dentro de espaços como o Campus Kids, que tradicionalmente era mais voltado pra crianças”, pontuou Ricardo.

Para quem busca se aprofundar, a Arena será o centro de conhecimento técnico com palestras, workshops e hackathons. O ingresso para essa área custa atualmente R$ 250, com preços progressivos.

Já o acesso ao Camping, que proporciona a experiência completa de imersão durante todos os dias de evento, sai por R$ 350, incluindo a barraca como cortesia ao final do evento.

Uma das atrações mais esperadas é o aulão pré-Enem, com convidados de peso como Gustavo Guanabara, Sérgio Staccani e Peter Jordan. Além disso, a edição trará debates relevantes sobre segurança digital para adolescentes na era da inteligência artificial, o uso de IA no trabalho e na educação, e reflexões sobre a crescente produção de deepfakes.

Fórum e políticas públicas

Outro destaque da edição é o Fórum Campus Party, espaço que reúne especialistas, educadores, representantes do poder público e a sociedade civil para discutir diretrizes e legislações sobre o uso ético da tecnologia.

“A gente não emite uma opinião, mas estimula que essas discussões existam”, afirmou Ricardo. “No final, publicamos um documento com as principais preocupações daquele ecossistema. Foi assim que, por exemplo, o estado de Goiás criou a sua própria legislação sobre práticas de inteligência artificial.”

O fórum terá painéis abertos ao público e também salas de consulta pública, onde os participantes poderão contribuir diretamente com propostas e reflexões sobre temas como regulação de conteúdos gerados por IA e combate à desinformação.

Expectativa de público e impacto regional

A expectativa da organização do evento é receber mais de 80 mil pessoas - DIVULGAÇÃO - CAMPUS PARTY

A Campus Party Nordeste 2025 espera superar o número de participantes da última edição. Segundo Ricardo, o evento tem crescido significativamente em sua versão regional e o engajamento de comunidades e caravanas mostra isso.

“Atualmente temos mapeadas 83 caravanas vindas não só do interior de Pernambuco, mas de outros estados do Nordeste”, comenta. “A gente literalmente monta uma cidade, com infraestrutura de alimentação, banheiros, internet, tudo para que o público tenha conforto e aproveite ao máximo.”

Apesar de ser voltado principalmente ao público jovem, entre 18 e 35 anos, a Campus Party se propõe como um evento para todas as idades.“É totalmente inclusivo. Pessoas mais velhas também conseguem se encantar com o que está acontecendo ali”, concluiu Ricardo.

A programação completa ainda não foi divulgada pela organização, mas no site oficial da Campus Party já é possível conhecer alguns dos destaques da edição: https://brasil.campus-party.org/cpnordeste2/

