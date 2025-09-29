Janja vem a Pernambuco para evento com mulheres evangélicas e congresso sobre clima

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Agendas serão realizadas em Caruaru, no Agreste, nesta terça (30) e quarta (1º). Primeira-dama esteve em Pernambuco há pouco mais de um mês.

A primeira-dama Janja Lula da Silva desembarca em Pernambuco nesta terça-feira (30) para participar de uma agenda com mulheres evangélicas e de um congresso sobre o clima, ambos na cidade de Caruaru, no Agreste do estado.

O primeiro compromisso da esposa do presidente Lula (PT) é um encontro com mulheres evangélicas seguido de um culto. O objetivo é ouvir o eleitorado feminino e religioso para entender como políticas públicas podem impactara vida dessas pessoas.

A programação está sendo articulada por Thania Queiroz, esposa do ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz (PDT).



Já na quarta-feira (1º), Janja participa da coletiva de imprensa de abertura da Caatinga Climate Week, evento que discutirá o semiárido brasileiro como território estratégico na agenda climática. O encontro ocorre às 8h30, no WA Hotel Caruaru.

Janja participará como enviada especial para Mulheres da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que ocorre em novembro em Belém, no Pará.

Ao lado dela, participarão Denise Dora e Jurema Werneck, representantes de Direitos Humanos e Transição Justa e de Igualdade Racial e Periferias, respectivamente, além de Carlos Magno Morais, coordenador do Centro Sabiá, um dos organizadores do evento.

Segundo mês seguido em Pernambuco



Esta será a segunda passagem de Janja por Pernambuco em pouco mais de um mês. No dia 12 de agosto, ela esteve em Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, onde entregou computadores a representantes das Colônias de Pescadores e Pescadoras do estado.

No ato, a primeira-dama também anunciou o projeto de uma bioindústria para transformação de resíduos de mariscos e afirmou que o enfoque da visita foi a escuta com as marisqueiras do município.

"São as mulheres que buscam soluções para os seus territórios, que têm resiliência, projetos e são muito impactadas pelas mudanças climáticas. Hoje, eu vim conversar e ouvir delas e poder levar para a CO-30 os anseios delas aqui", disse Janja.