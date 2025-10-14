fechar
Raquel Lyra confirma que Governo do Estado assumirá obras do Aeroporto de Caruaru

Governadora afirmou que não abdicará dos R$ 75 milhões destinados pela União, antes destinada às intervenções no equipamento

Por Pedro Beija Publicado em 14/10/2025 às 17:09 | Atualizado em 14/10/2025 às 18:15
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, afirmou que o Estado assumir&aacute; integralmente as obras do Aeroporto de Caruaru
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, afirmou que o Estado assumirá integralmente as obras do Aeroporto de Caruaru - Miva Filho/Secom

A governadora Raquel Lyra (PSD) confirmou, nesta terça-feira (14), que o Governo de Pernambuco assumirá integralmente as obras do Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru. A intervenção era antes prevista para ser realizada em conjunto com o governo federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, comandado por Silvio Costa Filho (Republicanos), que já havia previsto um investimento de R$ 75 milhões para a obra. 

Em entrevista à Rádio Folha, a governadora destacou que não abdicará do investimento da União, mas apontou que o valor será destinado a outras obras no Estado.

"A gente quer os R$ 75 milhões em outras obras do Estado. O Governo de Pernambuco assume a licitação e a obra do aeroporto de Caruaru, que foi prometida por muito tempo, por muita gente", disse.

De acordo com Raquel, o investimento da gestão estadual gira em torno de R$ 138 milhões, englobando obras de readequação da pista, expansão do aeroporto e do terminal de passageiros. 

Ainda na entrevista, a governadora destacou que o equipamento é um "sonho" do Agreste pernambucano e do interior do Estado. 

"Eu mesma, quando fui prefeita e deputada, cobrei isso, é um sonho do Agreste pernambucano, do interior do Estado. E hoje, Pernambuco tem uma governadora que é de lá (Agreste) e eu preciso entregar essa obra", enfatizou a governadora.

"O Sertão também será beneficiado por esse aeroporto. Não é só o Agreste que será beneficiado", complementou.

As intervenções no Aeroporto de Caruaru foram anunciadas em março de 2024 pelo Governo Federal, em evento promovido pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O projeto, que envolvia a ampliação e modernização do terminal de passageiros, havia sido incluída no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), em caráter prioritário para o governo federal.

A obra teria o custo dividido entre as duas gestões, sendo R$ 75 milhões por parte da União e outros R$ 75 milhões pelo governo estadual, que realizaria as ações por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi).

