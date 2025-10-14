Setor de Serviços em Pernambuco cresce 0,9% em agosto e acumula alta de 1,7% em 12 meses

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) referente ao mês de agosto de 2025, divulgada nesta terça-feira (14) pelo IBGE

O volume de serviços em Pernambuco registrou uma variação positiva de 0,9% em agosto de 2025 na comparação com o mês anterior (julho de 2025). Este é o terceiro resultado positivo consecutivo para o setor, acumulando uma alta de 1,7% nesse período. Com essa expansão, o volume de serviços está 3,6 pontos percentuais acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020).

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) referente a agosto de 2025 , divulgada nesta terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar do desempenho positivo no acumulado recente, o índice mostra retrações em outras bases de comparação. Frente a agosto de 2024, o volume de serviços se retraiu -0,3%. O acumulado do ano corrente (janeiro a agosto de 2025) também está em queda, com -0,2%. No acumulado de 12 meses (setembro de 2024 a agosto de 2025), o estado sustenta uma alta de 1,7%.

Destaques por atividade



Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio apresentaram a maior variação acumulada em 12 meses, com 5,1%. Apesar da expansão consistente, houve uma queda de -1,4% em relação a agosto de 2024.

Outros serviços tiveram a variação mensal de 2,5% de crescimento em relação a agosto de 2024. Esta categoria inclui serviços de esgoto, gestão de resíduos, atividades imobiliárias e atividades auxiliares dos serviços financeiros e seguros.



Serviços profissionais, administrativos e complementares apresentaram a maior queda na variação acumulada no ano, registrando -3,8%.

Serviços prestados às famílias mostraram a maior queda na variação acumulada em 12 meses, com -2,6%, embora tenha havido uma leve alta de 0,8% com relação a agosto de 2024.

Em relação ao índice de receita nominal de serviços, Pernambuco registrou variação acumulada no ano de 4,1%. O estado ficou atrás de outros na região, como Paraíba e Sergipe, que lideram o ranking nacional com 10,1% e 9,7%, respectivamente.



