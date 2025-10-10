Produção industrial de Pernambuco recua em agosto, aponta IBGE
A indústria geral de Pernambuco registrou um desempenho de retração em agosto de 2025, conforme dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) da produção física divulgados pelo IBGE. O setor apresentou quedas em diversos indicadores, embora o balanço geral ainda mostre avanços em relação ao ano-base.
Na comparação com o mês imediatamente anterior, ajustada sazonalmente, a indústria pernambucana sofreu uma queda de -3,5%. O recuo foi menor na comparação com o mesmo mês do ano anterior, registrando uma redução de -2,5%.
No cenário de longo prazo, as retrações foram mais significativas. O estado acumula uma queda de -7,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A baixa registrada foi de -2% em 12 meses.
No ranking nacional da variação acumulada em 12 meses, Pernambuco figura entre os estados com pior desempenho, à frente apenas de Maranhão (-4,4%) e Rio Grande do Norte (-12,7%).
CRESCIMENTO X RETRAÇÃO
Apesar da queda na média geral, algumas atividades industriais de transformação do estado apresentaram resultados positivos em agosto. Os maiores destaques de crescimento foram: Coque, Produtos de Petróleo e Biocombustíveis: Crescimento mensal de 36% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. No entanto, esta atividade registra quedas nos acumulados do ano (-24,6%) e dos últimos 12 meses (-11,5%).
Metalurgia: crescimento de 15,6% na variação mensal e avanço de 7,2% no acumulado dos últimos 12 meses. O acumulado no ano, porém, apresentou queda de -1,7%.
Os grandes responsáveis pela retração da média geral foram as atividades relacionadas ao setor de transportes. Outros Equipamentos de Transporte (Exceto Veículos Automotores): baixa quase absoluta de -98,6% na variação mensal. Esta atividade também acumula retrações de -67,8% no ano e -69% nos últimos 12 meses; fabricação de Produtos de Metal (Exceto Máquinas e Equipamentos): retração de -22,1% na variação mensal, -17,1% no acumulado do ano e -9,4% nos últimos 12 meses.