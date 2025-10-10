Preços dos alimentos caem pelo 4º mês consecutivo e aliviam a inflação, aponta IBGE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tomate, cebola, alho e batata registraram forte queda em setembro; grupo "alimentação e bebidas" teve deflação de 0,26% no mês. Confira

Os preços dos alimentos deram um novo alívio para o bolso dos brasileiros, registrando queda pelo quarto mês consecutivo. De acordo com os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, divulgados nesta sexta-feira (10) pelo IBGE, o grupo "alimentação e bebidas" teve uma deflação (inflação negativa) de 0,26% em setembro.

Com o resultado, o recuo acumulado no preço dos alimentos nos últimos quatro meses já chega a -1,17%.

Vilões se tornam "mocinhos"

A queda foi puxada principalmente por produtos que costumam pesar no orçamento doméstico. Os itens com as reduções de preço mais expressivas em setembro foram:

Tomate: -11,52%

Cebola: -10,16%

Alho: -8,70%

Batata: -8,55%

Arroz: -2,14%

A alimentação dentro de casa (no domicílio) ficou 0,41% mais barata no mês.

Desaceleração fora de casa

A alimentação fora de casa, como em lanchonetes e restaurantes, não chegou a ficar mais barata, mas apresentou uma forte desaceleração na alta dos preços. O subgrupo, que havia subido 0,50% em agosto, registrou uma alta de apenas 0,11% em setembro, ajudando a conter a inflação geral.

Impacto na inflação geral

A queda no preço dos alimentos foi fundamental para o resultado do IPCA de setembro, que fechou em 0,48%. Apesar de positiva, a inflação acumulada nos últimos 12 meses ainda está em 5,17%, acima do teto da meta do governo.

