Preços dos alimentos caem pelo 4º mês consecutivo e aliviam a inflação, aponta IBGE
Tomate, cebola, alho e batata registraram forte queda em setembro; grupo "alimentação e bebidas" teve deflação de 0,26% no mês. Confira
Os preços dos alimentos deram um novo alívio para o bolso dos brasileiros, registrando queda pelo quarto mês consecutivo. De acordo com os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, divulgados nesta sexta-feira (10) pelo IBGE, o grupo "alimentação e bebidas" teve uma deflação (inflação negativa) de 0,26% em setembro.
Com o resultado, o recuo acumulado no preço dos alimentos nos últimos quatro meses já chega a -1,17%.
Vilões se tornam "mocinhos"
A queda foi puxada principalmente por produtos que costumam pesar no orçamento doméstico. Os itens com as reduções de preço mais expressivas em setembro foram:
- Tomate: -11,52%
- Cebola: -10,16%
- Alho: -8,70%
- Batata: -8,55%
- Arroz: -2,14%
A alimentação dentro de casa (no domicílio) ficou 0,41% mais barata no mês.
Desaceleração fora de casa
A alimentação fora de casa, como em lanchonetes e restaurantes, não chegou a ficar mais barata, mas apresentou uma forte desaceleração na alta dos preços. O subgrupo, que havia subido 0,50% em agosto, registrou uma alta de apenas 0,11% em setembro, ajudando a conter a inflação geral.
Impacto na inflação geral
A queda no preço dos alimentos foi fundamental para o resultado do IPCA de setembro, que fechou em 0,48%. Apesar de positiva, a inflação acumulada nos últimos 12 meses ainda está em 5,17%, acima do teto da meta do governo.
