fechar
Economia | Notícia

Preços dos alimentos caem pelo 4º mês consecutivo e aliviam a inflação, aponta IBGE

Tomate, cebola, alho e batata registraram forte queda em setembro; grupo "alimentação e bebidas" teve deflação de 0,26% no mês. Confira

Por Túlio Feitosa Publicado em 10/10/2025 às 15:23
Imagem de um supermercado na zona Sul do Rio de Janeiro
Imagem de um supermercado na zona Sul do Rio de Janeiro - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Os preços dos alimentos deram um novo alívio para o bolso dos brasileiros, registrando queda pelo quarto mês consecutivo. De acordo com os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, divulgados nesta sexta-feira (10) pelo IBGE, o grupo "alimentação e bebidas" teve uma deflação (inflação negativa) de 0,26% em setembro.

Com o resultado, o recuo acumulado no preço dos alimentos nos últimos quatro meses já chega a -1,17%.

Vilões se tornam "mocinhos"

A queda foi puxada principalmente por produtos que costumam pesar no orçamento doméstico. Os itens com as reduções de preço mais expressivas em setembro foram:

  • Tomate: -11,52%
  • Cebola: -10,16%
  • Alho: -8,70%
  • Batata: -8,55%
  • Arroz: -2,14%

A alimentação dentro de casa (no domicílio) ficou 0,41% mais barata no mês.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Desaceleração fora de casa

A alimentação fora de casa, como em lanchonetes e restaurantes, não chegou a ficar mais barata, mas apresentou uma forte desaceleração na alta dos preços. O subgrupo, que havia subido 0,50% em agosto, registrou uma alta de apenas 0,11% em setembro, ajudando a conter a inflação geral.

Impacto na inflação geral

A queda no preço dos alimentos foi fundamental para o resultado do IPCA de setembro, que fechou em 0,48%. Apesar de positiva, a inflação acumulada nos últimos 12 meses ainda está em 5,17%, acima do teto da meta do governo.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Mobilidade urbana: No Recife, maioria da população ainda usa o automóvel para se deslocar, seguida do ônibus, aponta Censo 2022
MOBILIDADE URBANA

Mobilidade urbana: No Recife, maioria da população ainda usa o automóvel para se deslocar, seguida do ônibus, aponta Censo 2022

Mobilidade urbana: Carro domina, mas quase 18% dos brasileiros vão a pé para o trabalho, segundo o Censo 2022
MOBILIDADE URBANA

Mobilidade urbana: Carro domina, mas quase 18% dos brasileiros vão a pé para o trabalho, segundo o Censo 2022

Compartilhe

Tags