Silvio Costa Filho critica decisão de Raquel Lyra de assumir obra do Aeroporto de Caruaru: "É inacreditável"

Ministro não poupou críticas à decisão da governadora de assumir integralmente o aeroporto e de realocar os recursos federais destinados às obras

O ministro dos Portos e Aeroportos do governo federal, Silvio Costa Filho (Republicanos), criticou, nesta terça-feira (14), a decisão da governadora Raquel Lyra (PSD) de assumir as obras do Aeroporto de Caruaru e de redirecionar as verbas federais destinadas às intervenções no equipamento.

De acordo com Silvio Costa Filho, a decisão da governadora é uma "escolha equivocada e prejudicial aos cofres públicos".

“Infelizmente, o que vemos é uma decisão estreita da governadora Raquel Lyra. Abrir mão de R$ 150 milhões do Governo Federal para pegar empréstimo para bancar obra do aeroporto é um erro na minha avaliação", criticou.

Segundo o ministro, inicialmente a obra estava prevista para ser realizada com recursos do Governo Federal de forma integral. No entanto, ainda de acordo com o ministro, uma parceria foi firmada entre a União e a gestão estadual, a pedido da governadora Raquel Lyra, por se tratar de uma obra em sua cidade natal.

"Esses recursos poderiam ser destinados para muitos municípios de Pernambuco que precisam de um apoio financeiro do estado. É inacreditável a decisão de Raquel Lyra de recusar recursos federais e optar por empréstimos para custear o aeroporto de Caruaru", disse Silvio Costa Filho.

Raquel Lyra anunciou que assumirá integralmente obra do Aeroporto de Caruaru: "Preciso entregar essa obra"

Em entrevista à Rádio Folha, a governadora afirmou que a gestão estadual realizará investimento de R$ 138 milhões na obra e que os R$ 75 milhões do governo federal para o equipamento seriam redirecionados para outras obras no Estado.

"A gente quer os R$ 75 milhões em outras obras do Estado. O Governo de Pernambuco assume a licitação e a obra do aeroporto de Caruaru, que foi prometida por muito tempo, por muita gente", afirmou a governadora.



De acordo com Raquel, o investimento da gestão estadual gira em torno de R$ 138 milhões, englobando obras de readequação da pista, expansão do aeroporto e do terminal de passageiros.

Ainda na entrevista, a governadora destacou que o equipamento é um "sonho" do Agreste pernambucano e do interior do Estado.

"Eu mesma, quando fui prefeita e deputada, cobrei isso, é um sonho do Agreste pernambucano, do interior do Estado. E hoje, Pernambuco tem uma governadora que é de lá (Agreste) e eu preciso entregar essa obra", enfatizou a governadora.

"O Sertão também será beneficiado por esse aeroporto. Não é só o Agreste que será beneficiado", complementou.

Ministro diz que Raquel Lyra "coloca questões políticas acima do interesse da população"

Ainda de acordo com as declarações de Silvio Costa Filho, a gestão estadual teria "engavetado" o projeto do Aeroporto por mais de um ano, sob argumento de ajustes técnicos. Com isso, o cronograma teria atrasado e impedido o avanço das obras com apoio da União.

O ministro afirmou que o Governo Federal está "aberto ao diálogo" e disposto a investir em Pernambuco, mas voltou a criticar a governadora Raquel Lyra, afirmando que a chefe do Executivo estadual "coloca questões políticas acima do interesse da população". Silvio reforçou que "disputas políticas" não podem atrasar projetos que visam o desenvolvimento do Estado.

"Nosso compromisso é com o desenvolvimento do estado e com o fortalecimento da infraestrutura aérea de Pernambuco. Não podemos admitir que disputas políticas atrasem projetos que trariam empregos, turismo e crescimento para o Agreste e para todo o estado”, afirmou.

Silvio também lembrou de gestos da governadora Raquel Lyra no lançamento do projeto do Aeroporto de Caruaru, que, à época, defendeu a parceria com o governo Lula e afirmou que a obra "não tinha coloração partidária", além de defender que o novo aeroporto fosse construído integralmente com recursos federais.

Para o ministro, a decisão da governadora vai na contramão da parceria com o governo Lula, citando investimentos do governo federal em obras em Pernambuco.

"Vale frisar que a decisão da governadora vai na contramão da parceria que o governo do presidente Lula tem estabelecido com Pernambuco através de investimentos do Ministério de Portos e Aeroportos como recursos para o Porto de Suape e Porto do Recife, requalificação do Aeroporto de Recife, Petrolina e Serra Talhada, além da inclusão dos aeroportos de Garanhuns e Araripina, no Programa de Investimentos nos Aeroportos Regionais (AmpliAR)", disse Silvio.

