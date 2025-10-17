Raquel Lyra anuncia edital de seleção de bolsistas pernambucanos para universidades chinesas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O programa de bolsas de intercâmbio entre Pernambuco e Sichuan estabelece a cooperação entre as regiões para desenvolver futuras colaborações

Em agenda na China, a governadora Raquel Lyra anunciou, nesta sexta-feira (17), o edital de seleção de bolsistas pernambucanos para universidades chinesas. O documento será publicado no mês de novembro com a oferta de 30 vagas para que os estudantes façam graduação, mestrado e doutorado em universidades de Sichuan. O anúncio foi feito durante encontro com a governadora da província, Shi Xiaolin. Na ocasião, foi assinado memorando de entendimento entre o Departamento de Educação de Sichuan e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti).

Durante a cerimônia, a chefe do Executivo estadual pontuou que a iniciativa dá continuidade à cooperação educacional entre as duas regiões e busca o desenvolvimento dos estudantes pernambucanos e chineses. “Esse programa é um passo concreto na construção de novos diálogos entre Pernambuco e a China. Queremos oferecer aos nossos jovens a oportunidade de expandir os estudos, conhecer novas culturas e trazer de volta conhecimento que ajude a transformar o nosso Estado. Ainda em 2024, recebemos uma comitiva do Governo da Província de Sichuan e de lá para cá, fortalecemos essa importante parceria que hoje se concretiza para beneficiar os universitários pernambucanos com essa troca de experiências”, ressaltou Raquel Lyra.

A iniciativa, que tem o objetivo de estabelecer a cooperação entre Pernambuco e a China, prevê o envio anual de 30 universitários pernambucanos para um período de estudos e imersão cultural em universidades chinesas. O edital está em fase final de elaboração pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe), que irá detalhar os critérios e o processo de seleção para ser divulgado em novembro.

O Departamento de Educação e Universidades da Província de Sichuan é uma autoridade educacional de nível provincial sob o Governo Popular Provincial de Sichuan, que é responsável por supervisionar o sistema educacional da província e também a Universidade de Sichuan (SCU). A agenda ainda incluiu um encontro da governadora Raquel Lyra com representantes do governo de Sichuan e de universidades.

Raquel também visitou a Ilha de Inovação Ecológica, Científica e Tecnológica de Tianfu, distrito urbano em Chengdu, capital da província de Sichuan, na China, um dos principais polos tecnológicos do sudoeste chinês e um dos maiores centros de pesquisa e empreendedorismo em tecnologia do país. À tarde, a gestora também participou do Encontro de Intercâmbio Econômico, Comercial e de Ciência e Tecnologia Sichuan–Pernambuco, onde apresentou as potencialidades econômicas e produtivas do Estado e destacou o ambiente favorável para novos investimentos e parcerias internacionais.

MISSÃO

Liderada pela governadora Raquel Lyra, a comitiva pernambucana segue na China até 22 de outubro, cumprindo compromissos voltados à cooperação econômica, inovação tecnológica e captação de investimentos em energia e mobilidade para o Estado. A partir do dia 22, a comitiva parte para a Dinamarca, onde participa de reuniões em Copenhague e Sønderborg com grandes empresas do setor logístico, como a APM Terminals e a Maersk.

A delegação chinesa que compareceu à agenda foi composta pelo vice-governador Ren Jingdong; o secretário-geral do Governo Provincial, Hu Yuankun; o secretário-geral adjunto do Governo Provincial e diretor do Gabinete Geral, Wang Jianjun; a diretora-geral do Escritório Provincial de Relações Exteriores, Zhang Tao; o diretor-geral do Departamento de Ciência e Tecnologia, Lu Songming; o diretor-geral do Departamento de Comércio, Hui Zhaoxu; e o vice-secretário do Comitê de Trabalho de Educação do Comitê Provincial do PCCh, Zhang Lantao.

Na comitiva pernambucana, estiveram presentes os secretários estaduais João Salles (Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais), Guilherme Cavalcanti (Desenvolvimento Econômico) e André Teixeira Filho (Mobilidade e Infraestrutura), além das secretárias-executivas Rayane Aguiar (Relações Internacionais) e Daniella Brito (Imprensa).