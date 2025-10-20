Recife abre 60 vagas para jovens em formação gratuita sobre alimentação saudável e engajamento social
A iniciativa é promovida Prefeitura do Recife, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e da Umane
A primeira edição do projeto "Fala que Alimenta — Formação em Comunicação e Engajamento sobre Alimentação Adequada e Saudável para Juventudes" está com inscrições abertas até o dia 9 de novembro.
A iniciativa, que é gratuita, está sendo promovida pela Prefeitura do Recife, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e da Umane, organização da sociedade civil que apoia iniciativas transformadoras de prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida no âmbito da saúde pública.
“A ação reconhece o papel estratégico das juventudes enquanto lideranças potentes para promover o engajamento e a mobilização das comunidades na agenda de promoção da alimentação adequada e saudável, especialmente em contextos de vulnerabilidade social e desigualdade”, pontua Gisele Bortolini, coordenadora-geral de Promoção da Alimentação Saudável no MDS.
“Vamos começar no Recife, mas a expectativa do MDS é compartilhar os aprendizados em outros territórios, para que outras cidades passem a investir em ações de comunicação, engajamento e mobilização que envolvam as juventudes residentes em periferias, de forma a contribuir com a construção de comunidades e cidades mais saudáveis, inclusivas e resilientes", explica.
As inscrições podem ser feitas exclusivamente online, por meio do formulário disponível em: bit.ly/inscricoes_falaquealimenta.
Vagas
São 60 vagas destinadas a jovens entre 18 e 29 anos, residentes na cidade do Recife (PE), sendo no mínimo 50% reservadas para mulheres (cis e trans), pessoas negras e jovens LGBTQIAPN+. Terão prioridade jovens que pertençam a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e/ou beneficiárias de algum programa social da Prefeitura do Recife.
Quem participar da ação receberá uma recarga mensal para celular (garantindo acesso à internet), ajuda de custo para deslocamento nos dias de encontros presenciais e alimentação durante esses momentos. Ao final, será emitido um certificado de participação para quem concluir no mínimo 75% das atividades.
Conteúdos serão divulgados
Os conteúdos produzidos ao longo da formação serão divulgados em redes sociais e canais institucionais, ampliando a visibilidade das vozes e criações das juventudes.
A formação será executada localmente pela Angola Comunicação e acontecerá em formato híbrido, com seis módulos no total — sendo três encontros remotos e três presenciais — entre os meses de dezembro de 2025 e abril de 2026.
A qualificação contará com uma trilha de conhecimentos teóricos e práticos sobre comunicação popular, comunitária e digital, com foco na criação de conteúdos que dialoguem com o tema da alimentação adequada e saudável. Os participantes também terão acesso a materiais pedagógicos. Serão abordados temas como inteligência artificial, produção audiovisual e planejamento estratégico de comunicação.
Uma equipe de monitoria estará disponível, inclusive com suporte individualizado, para responder dúvidas e incentivar a participação ao longo dos seis módulos.
Segundo Catarina de Angola, diretora da Angola Comunicação, o interesse das juventudes brasileiras por comunicação e criação de conteúdo cresce rapidamente. O Brasil lidera em número de influenciadores digitais no Instagram, com mais de 500 mil contas com mais de 10 mil seguidores, segundo a Nielsen.
Uma pesquisa de 2023 da Morning Consult aponta que ser influencer é o sonho de 57% da geração Z no mundo — no Brasil, esse número chega a 75%, segundo a startup INFLR. “Esse desejo aponta para um campo fértil de atuação: jovens que desejam ocupar espaços nas redes e protagonizar as suas próprias histórias”, aponta Catarina.
Aproveitar esse potencial comunicativo pode ser estratégico para causas sociais, como a promoção da alimentação adequada e saudável. “Ao ter acesso a informações sobre hábitos alimentares, consumo consciente e práticas sustentáveis, a população amplia sua autonomia e qualidade de vida”, destaca Pâmela Alves, secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife.
Ela reforça que, em áreas com alta vulnerabilidade social, mobilizar juventudes para disseminar conteúdos de impacto é um caminho para transformar realidades e combater a insegurança alimentar.
Selecionados
A lista de pessoas selecionadas será divulgada no dia 17 de novembro nas redes sociais do projeto e da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome da Prefeitura do Recife: @falaquealimenta e @sas.recife
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: contato.falaquealimenta@gmail.com
ou pelo WhatsApp: (81) 9201-3466.
