fechar
Pernambuco | Notícia

Recife abre 60 vagas para jovens em formação gratuita sobre alimentação saudável e engajamento social

A iniciativa é promovida Prefeitura do Recife, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e da Umane

Por JC Publicado em 20/10/2025 às 11:47 | Atualizado em 20/10/2025 às 11:48
O projeto "Fala que Alimenta" - Formação em Comunicação e Engajamento sobre Alimentação Adequada e Saudável para Juventudes é gratuito
O projeto "Fala que Alimenta" - Formação em Comunicação e Engajamento sobre Alimentação Adequada e Saudável para Juventudes é gratuito - Wagner Ramos/PCR

Clique aqui e escute a matéria

A primeira edição do projeto "Fala que Alimenta — Formação em Comunicação e Engajamento sobre Alimentação Adequada e Saudável para Juventudes" está com inscrições abertas até o dia 9 de novembro.

A iniciativa, que é gratuita, está sendo promovida pela Prefeitura do Recife, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e da Umane, organização da sociedade civil que apoia iniciativas transformadoras de prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida no âmbito da saúde pública.

“A ação reconhece o papel estratégico das juventudes enquanto lideranças potentes para promover o engajamento e a mobilização das comunidades na agenda de promoção da alimentação adequada e saudável, especialmente em contextos de vulnerabilidade social e desigualdade”, pontua Gisele Bortolini, coordenadora-geral de Promoção da Alimentação Saudável no MDS.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Vamos começar no Recife, mas a expectativa do MDS é compartilhar os aprendizados em outros territórios, para que outras cidades passem a investir em ações de comunicação, engajamento e mobilização que envolvam as juventudes residentes em periferias, de forma a contribuir com a construção de comunidades e cidades mais saudáveis, inclusivas e resilientes", explica. 

As inscrições podem ser feitas exclusivamente online, por meio do formulário disponível em: bit.ly/inscricoes_falaquealimenta.

Vagas

São 60 vagas destinadas a jovens entre 18 e 29 anos, residentes na cidade do Recife (PE), sendo no mínimo 50% reservadas para mulheres (cis e trans), pessoas negras e jovens LGBTQIAPN+. Terão prioridade jovens que pertençam a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e/ou beneficiárias de algum programa social da Prefeitura do Recife.

Quem participar da ação receberá uma recarga mensal para celular (garantindo acesso à internet), ajuda de custo para deslocamento nos dias de encontros presenciais e alimentação durante esses momentos. Ao final, será emitido um certificado de participação para quem concluir no mínimo 75% das atividades.

Conteúdos serão divulgados

Os conteúdos produzidos ao longo da formação serão divulgados em redes sociais e canais institucionais, ampliando a visibilidade das vozes e criações das juventudes.

A formação será executada localmente pela Angola Comunicação e acontecerá em formato híbrido, com seis módulos no total — sendo três encontros remotos e três presenciais — entre os meses de dezembro de 2025 e abril de 2026.

A qualificação contará com uma trilha de conhecimentos teóricos e práticos sobre comunicação popular, comunitária e digital, com foco na criação de conteúdos que dialoguem com o tema da alimentação adequada e saudável. Os participantes também terão acesso a materiais pedagógicos. Serão abordados temas como inteligência artificial, produção audiovisual e planejamento estratégico de comunicação.

Uma equipe de monitoria estará disponível, inclusive com suporte individualizado, para responder dúvidas e incentivar a participação ao longo dos seis módulos.

Segundo Catarina de Angola, diretora da Angola Comunicação, o interesse das juventudes brasileiras por comunicação e criação de conteúdo cresce rapidamente. O Brasil lidera em número de influenciadores digitais no Instagram, com mais de 500 mil contas com mais de 10 mil seguidores, segundo a Nielsen.

Uma pesquisa de 2023 da Morning Consult aponta que ser influencer é o sonho de 57% da geração Z no mundo — no Brasil, esse número chega a 75%, segundo a startup INFLR. “Esse desejo aponta para um campo fértil de atuação: jovens que desejam ocupar espaços nas redes e protagonizar as suas próprias histórias”, aponta Catarina.

Aproveitar esse potencial comunicativo pode ser estratégico para causas sociais, como a promoção da alimentação adequada e saudável. “Ao ter acesso a informações sobre hábitos alimentares, consumo consciente e práticas sustentáveis, a população amplia sua autonomia e qualidade de vida”, destaca Pâmela Alves, secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife.

Ela reforça que, em áreas com alta vulnerabilidade social, mobilizar juventudes para disseminar conteúdos de impacto é um caminho para transformar realidades e combater a insegurança alimentar.

Selecionados

A lista de pessoas selecionadas será divulgada no dia 17 de novembro nas redes sociais do projeto e da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome da Prefeitura do Recife: @falaquealimenta e @sas.recife

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: contato.falaquealimenta@gmail.com
ou pelo WhatsApp: (81) 9201-3466.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Previsão do tempo: calor predomina em Pernambuco mas Sertão entra em alerta para chuvas isoladas nesta segunda-feira (20)
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: calor predomina em Pernambuco mas Sertão entra em alerta para chuvas isoladas nesta segunda-feira (20)
Dia do servidor público é feriado ou ponto facultativo? Entenda quando será comemorado
PONTO FACULTATIVO

Dia do servidor público é feriado ou ponto facultativo? Entenda quando será comemorado

Compartilhe

Tags