Nova vistoria é realizada em local de desabamento em Olinda

Equipes estão realizando uma avaliação estrutural das residências localizadas no entorno e uma nova busca de utensílios para entrega aos proprietários

A Defesa Civil de Olinda está realizando, ao longo desta segunda-feira (20), mais uma vistoria no local onde oito casas desabaram no bairro de Ouro Preto.

O trabalho é realizado pelas equipes em três frentes:

Vistoria em toda a circunvizinhança para verificar se o desabamento afetou as edificações e em qual grau

Eliminação dos pontos de risco que venham a comprometer a segurança das pessoas que moram no entorno

Auxílio para que os moradores recuperem bens que ainda estão nas casas que estão em pé



De acordo com o coronel Carlos D'Albuquerque, secretário executivo da Defesa Civil de Olinda, esta é uma perícia complementar à realizada anteriormente. À TV Jornal, ele esclareceu que a gestão municipal não registrou nenhuma solicitação de vistoria por parte dos moradores até o momento do desabamento e falou sobre o apoio às famílias que perderam suas casas.



"Desde o primeiro momento em que a ocorrência chegou na Defesa Civil, a prefeita Mirella Almeida acionou todo o sistema da Defesa, inclusive a Secretaria de Assistência Social para ver se as famílias vão receber algum auxilio ou não", destacou o secretário.



O desabamento aconteceu por volta das 7h30 do último domingo (19), na Rua Maria Sena Dias, e deixou duas pessoas mortas e dez feridas, sendo oito adultos e duas crianças. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco feridos foram encaminhados para unidades hospitalares.

As causas estão sendo investigadas pela Delegacia do Varadouro, em Olinda. Duas casas do entorno foram interditadas com o objetivo de garantir a segurança da região.



Operação

O Samu informou que foi acionado às 7h32 para atender uma ocorrência com múltiplas vítimas. Para o resgate, foram mobilizados veículos de emergência, entre ambulâncias de suporte básico e avançado, além de viaturas do Corpo de Bombeiros, que está no local com cães de busca.

O Corpo de Bombeiros encerrou a ocorrência por volta das 17h20, após localizar o corpo da última vítima, uma idosa de 69 anos.

Ainda de acordo com a Corporação, o local permanece isolado pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do 1º BPM. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da Delegacia do Varadouro, ficará responsável pela investigação do caso.