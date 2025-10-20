Previsão do tempo: calor predomina em Pernambuco mas Sertão entra em alerta para chuvas isoladas nesta segunda-feira (20)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O início da semana será abafado em todo o estado, com destaque para o Sertão, onde há risco de pancadas de chuva e rajadas de vento

A segunda-feira (20) amanhece com tempo abafado e predomínio de sol em grande parte de Pernambuco, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O céu varia entre parcialmente nublado e claro na maior parte do estado, mas o Sertão apresenta risco de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. A Apac aponta que a precipitação deve variar de fraca a moderada na região.

Temperaturas e umidade

O calor continua predominante. No Recife, a mínima fica em 24°C e a máxima em 29°C, com umidade entre 90% e 55%. Em Vitória de Santo Antão, as temperaturas variam de 22°C a 29°C, e em Carpina, de 23°C a 30°C. Já em Caruaru, a mínima é de 18°C e a máxima de 30°C, com 100% de umidade ao amanhecer.

No Sertão, o calor é extremo: Serra Talhada pode atingir 40°C, e Petrolina, 34°C, ambas com umidade mínima abaixo de 35%, o que aumenta o risco de desconforto térmico e incêndios florestais.

