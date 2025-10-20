fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: calor predomina em Pernambuco mas Sertão entra em alerta para chuvas isoladas nesta segunda-feira (20)

O início da semana será abafado em todo o estado, com destaque para o Sertão, onde há risco de pancadas de chuva e rajadas de vento

Por JC Publicado em 20/10/2025 às 7:09
Recife Antigo em dia de sol
Recife Antigo em dia de sol - Tião Siqueira

Clique aqui e escute a matéria

A segunda-feira (20) amanhece com tempo abafado e predomínio de sol em grande parte de Pernambuco, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O céu varia entre parcialmente nublado e claro na maior parte do estado, mas o Sertão apresenta risco de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. A Apac aponta que a precipitação deve variar de fraca a moderada na região.

Leia Também

Temperaturas e umidade

O calor continua predominante. No Recife, a mínima fica em 24°C e a máxima em 29°C, com umidade entre 90% e 55%. Em Vitória de Santo Antão, as temperaturas variam de 22°C a 29°C, e em Carpina, de 23°C a 30°C. Já em Caruaru, a mínima é de 18°C e a máxima de 30°C, com 100% de umidade ao amanhecer.

No Sertão, o calor é extremo: Serra Talhada pode atingir 40°C, e Petrolina, 34°C, ambas com umidade mínima abaixo de 35%, o que aumenta o risco de desconforto térmico e incêndios florestais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Rivalidade entre facções é entrave para conter homicídios em Pernambuco
VIOLÊNCIA

Rivalidade entre facções é entrave para conter homicídios em Pernambuco
Gil do Vigor realiza 3ª edição do Aulão do Vigor em Olinda para o ENEM 2025
Aulão do Vigor

Gil do Vigor realiza 3ª edição do Aulão do Vigor em Olinda para o ENEM 2025

Compartilhe

Tags