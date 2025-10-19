fechar
Pernambuco | Notícia

Olinda decreta luto oficial por três dias pelas vítimas do desabamento em Ouro Preto

Em nota, a gestão informa que foi determinada a atuação integrada de diversas secretarias municipais para garantir o suporte necessário às famílias

Por JC Publicado em 19/10/2025 às 20:06
Moradores acompanham o trabalho das equipes de resgate entre os destroços das casas destruídas pela explosão em Ouro Preto, Olinda
Moradores acompanham o trabalho das equipes de resgate entre os destroços das casas destruídas pela explosão em Ouro Preto, Olinda - Gabriel Ferreira/JCImagem

A Prefeitura de Olinda decretou luto oficial por três dias em razão das vítimas do desabamento de residências ocorrido na manhã deste domingo (19), no bairro de Ouro Preto.

A tragédia deixou duas pessoas mortas, além de feridos, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Em nota, a gestão informa que a prefeita Mirella Almeida determinou a atuação integrada de diversas secretarias municipais para garantir o suporte necessário às famílias atingidas. "Participaram da operação equipes das áreas de defesa civil, segurança, saúde, desenvolvimento social, proteção animal e gestão urbana".

“Com o fim dos trabalhos de resgate, quero expressar minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do desabamento ocorrido na manhã de hoje, em Ouro Preto. Que Deus conforte a todos neste momento tão difícil. Olinda está de luto oficial por três dias”, declarou a prefeita Mirella Almeida.

A governadora em exercício, Priscila Krause, também mobilizou equipes do Governo do Estado, incluindo o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil estadual e as Polícias Civil e Militar, para reforçar as ações de resgate e apoio.

Raquel Lyra se pronuncia

A governadora do Estado, Raquel Lyra, publicou em suas redes sociais uma mensagem de apoio aos feridos e às famílias enlutadas:

“Recebi a notícia do desabamento que ocorreu na manhã deste domingo, em Olinda, que deixou uma vítima fatal e vários feridos. Todas as nossas forças operacionais continuam atuando no caso, desde as buscas das vítimas até as investigações. Daqui da China, sigo em contato com a governadora em exercício Priscila Krause, que já conversou com a prefeita Mirella Almeida e reafirmou o trabalho do Governo de Pernambuco neste momento difícil. Que Deus console o coração das famílias e amigos das vítimas”, escreveu.

 

