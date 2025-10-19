Após dez horas de buscas, corpo de idosa é encontrado nos escombros de casas que desabaram em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Luzinete dos Santos Lima foi localizada sem vida após dez horas de buscas. Com esse resgate, a sobe para dois o número de mortos na tragédia

Clique aqui e escute a matéria

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) encontrou, no final da tarde deste domingo (19), o corpo de Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos, que estava soterrada desde a manhã, após o desabamento de oito casas no bairro de Ouro Preto, em Olinda.

A idosa era cadeirante e ficou presa sob os escombros desde o momento da explosão, que teria sido provocada por um vazamento de gás. Ela foi encontrada sem vida depois de dez horas de buscas realizadas por equipes dos Bombeiros com apoio de cães farejadores.

O desabamento aconteceu por volta das 7h30, na Rua Maria Sena Dias, e deixou duas pessoas mortas e dez feridas, uma delas em estado gravíssimo. Segundo informações iniciais, o acidente ocorreu após uma explosão de grande proporção que destruiu cinco casas térreas e três no andar superior. As causas estão sendo investigadas pela Delegacia do Varadouro, em Olinda.

Tragédia e comoção

O marido de Luzinete, José de Lima, de 67 anos, foi resgatado com 90% do corpo queimado. Ele foi socorrido de helicóptero pela Polícia Rodoviária Federal e levado para o Hospital da Restauração (HR), no Recife, onde permanece internado.

Familiares acompanharam o trabalho das equipes desde as primeiras horas da manhã e se emocionaram com o desfecho da busca. “Ela estava em casa, não tinha como sair sozinha. A gente tinha esperança de que os bombeiros conseguissem encontrá-la com vida, mas não deu tempo”, lamentou uma sobrinha.

A primeira vítima fatal identificada foi Cláudio dos Anjos da Silva, de 40 anos, encontrado logo no início das buscas. Ele estava no pavimento inferior de uma das residências atingidas pela explosão.

Enquanto os bombeiros encerravam o trabalho no local, vizinhos e familiares rezavam em meio aos destroços. O cheiro de gás ainda era perceptível no ar, e o cenário refletia o impacto da tragédia que abalou toda a comunidade.