Gil do Vigor realiza 3ª edição do Aulão do Vigor em Olinda para o ENEM 2025
"Existe tempo pra tudo", diz Gil do Vigor, que lidera Aulão do Vigor e revela dicas de estudo. O apresentador comenta sobre um possível futuro no BBB
A terceira edição do Aulão do Vigor aconteceu neste domingo (19), no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, idealizada pelo apresentador e economista Gil do Vigor.
O evento conta com capacidade para 600 estudantes, onde os alunos tiveram a oportunidade de revisar disciplinas importantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, como matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza.
O vestibular acontecerá nos dia 9 e 16 de novembro de 2025.
Gil do Vigor retorna com aulão gratuito em Pernambuco
Marcando seu retorno triunfal, o intensivão não só manteve o formato dinâmico que o tornou popular, com dicas de estudo e resolução de questões, mas também revisou o conteúdo essencial para a prova. Para que ninguém ficasse de fora, o evento foi transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do ex-BBB, ampliando significativamente seu alcance.
“ O aulão foi criado com a intenção de ajudar jovens de escolas públicas, que não tem recursos e acessos à educação”, explica o economista Gil do Vigor.
Os jovens tiveram oportunidade de esclarecer dúvidas com professores e, além dos conteúdos, eles também puderam ter o intervalo para lanchar e almoçar, tudo por conta da organização. Eles ainda aproveitaram os espaços interativos para tirar fotos e se descontrair.
Além disso, o apresentador explicou a importância de conciliar os estudos com a vida profissional, priorizando o bem-estar.
“Eu já fui em um tempo, em que eu às vezes não dormia, eu passava quase 19 ou 20 horas estudando e também não é saudável. E eu acho que essa minha vida, esses dois lados, essa dualidade, me ensinou muito a entender que existe tempo pra tudo. Existe tempo pra estudar, eu faço das oito às quatro da tarde, eu estudo oito horas por dia e não precisa estudar 20 horas por dia”, relata Gil do Vigor.
Gil do Vigor no BBB 26?
Gil do Vigor revelou suas prioridades atuais, onde ele não enxerga uma participação na edição do BBB 26, mas também não descarta a possibilidade para edições futuras.
“O big brother em algum momento da minha vida tenho vontade de voltar, mas neste momento não, acho que estamos com diversos projetos, como o Aulão do Vigor e tem o phD que eu defendi ontem, mas agora tem uma última etapa, que é ajustar as correções que foram solicitadas. Parece simples, mas não é. Ás vezes demora dois a quatro meses para conseguir fazer ajustes, manda, volta e não tenho mais que defender. Então eu acho que estou focado mais em conseguir terminar minha tese, defender, depositar e estar com o diploma na minha mão...”
