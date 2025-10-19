Gil do Vigor realiza 3ª edição do Aulão do Vigor em Olinda para o ENEM 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Existe tempo pra tudo", diz Gil do Vigor, que lidera Aulão do Vigor e revela dicas de estudo. O apresentador comenta sobre um possível futuro no BBB

Clique aqui e escute a matéria

A terceira edição do Aulão do Vigor aconteceu neste domingo (19), no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, idealizada pelo apresentador e economista Gil do Vigor.

O evento conta com capacidade para 600 estudantes, onde os alunos tiveram a oportunidade de revisar disciplinas importantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, como matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza.

O vestibular acontecerá nos dia 9 e 16 de novembro de 2025.

Gil do Vigor retorna com aulão gratuito em Pernambuco

Aulão do Vigor retorna a Pernambuco com a terceira edição - Gabriella Zilma

Marcando seu retorno triunfal, o intensivão não só manteve o formato dinâmico que o tornou popular, com dicas de estudo e resolução de questões, mas também revisou o conteúdo essencial para a prova. Para que ninguém ficasse de fora, o evento foi transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do ex-BBB, ampliando significativamente seu alcance.

“ O aulão foi criado com a intenção de ajudar jovens de escolas públicas, que não tem recursos e acessos à educação”, explica o economista Gil do Vigor.

Os jovens tiveram oportunidade de esclarecer dúvidas com professores e, além dos conteúdos, eles também puderam ter o intervalo para lanchar e almoçar, tudo por conta da organização. Eles ainda aproveitaram os espaços interativos para tirar fotos e se descontrair.

Além disso, o apresentador explicou a importância de conciliar os estudos com a vida profissional, priorizando o bem-estar.

“Eu já fui em um tempo, em que eu às vezes não dormia, eu passava quase 19 ou 20 horas estudando e também não é saudável. E eu acho que essa minha vida, esses dois lados, essa dualidade, me ensinou muito a entender que existe tempo pra tudo. Existe tempo pra estudar, eu faço das oito às quatro da tarde, eu estudo oito horas por dia e não precisa estudar 20 horas por dia”, relata Gil do Vigor.

Gil do Vigor no BBB 26?

Gil do Vigor revelou suas prioridades atuais, onde ele não enxerga uma participação na edição do BBB 26, mas também não descarta a possibilidade para edições futuras.

“O big brother em algum momento da minha vida tenho vontade de voltar, mas neste momento não, acho que estamos com diversos projetos, como o Aulão do Vigor e tem o phD que eu defendi ontem, mas agora tem uma última etapa, que é ajustar as correções que foram solicitadas. Parece simples, mas não é. Ás vezes demora dois a quatro meses para conseguir fazer ajustes, manda, volta e não tenho mais que defender. Então eu acho que estou focado mais em conseguir terminar minha tese, defender, depositar e estar com o diploma na minha mão...”

Confira: