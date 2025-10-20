Dia do servidor público é feriado ou ponto facultativo? Entenda quando será comemorado
Comemoração foi transferida da terça (28) para a segunda-feira (27) em Pernambuco; data não é feriado e comércio funcionará normalmente
O ponto facultativo do Dia do Servidor Público, tradicionalmente celebrado em 28 de outubro, foi antecipado em 2025 para a segunda-feira (27) pelos governos federal e do estado de Pernambuco.
A decisão vale para repartições públicas e entidades da administração direta e indireta, com exceção dos serviços essenciais, que seguem funcionando normalmente, como unidades de saúde de urgência e emergência, policiamento, coleta de lixo e defesa civil.
Antecipação nacional
Em Pernambuco, a medida foi oficializada por decreto publicado no Diário Oficial do Estado no dia 2. Já no caso dos servidores federais, a antecipação consta no calendário de feriados e pontos facultativos de 2025, divulgado em dezembro do ano passado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
A expectativa era de que a data permanecesse na terça-feira e fosse emendada com o final de semana. Ainda assim, "a antecipação foi definida para que os servidores possam se programar e aproveitar a data dedicada a eles", explicou a secretária estadual de Administração, Ana Maraíza.
Dia do Servidor não é feriado
O Dia do Servidor Público não é considerado feriado nacional, mas sim ponto facultativo. Isso significa que cada esfera da administração pública pode definir seu próprio calendário.
Na prática, os órgãos públicos federais e estaduais não terão expediente na segunda (27), enquanto comércio, bancos e escolas particulares seguem funcionando normalmente.
